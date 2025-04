Emma rompe il silenzio: la sua opinione su Stefano sorprende tutti!

L’episodio finale di “Stasera Tutto è Possibile”, trasmesso su Rai2 martedì 8 aprile, ha offerto al pubblico momenti di grande comicità e leggerezza. Tra i protagonisti della serata spicca Emma Marrone, che ha saputo conquistare gli spettatori con la sua spontaneità e il suo spirito ironico. Accanto a lei, sul palco, si sono esibiti Brenda Lodigiani, Giovanni Esposito e Federica Nargi, in un susseguirsi di gag esilaranti.





La puntata si apre con il celebre gioco della “stanza inclinata”, dove i concorrenti devono improvvisare scene seguendo le indicazioni del conduttore, cercando al contempo di mantenere l’equilibrio. In questa occasione, Emma Marrone ha interpretato il ruolo di una suora, affiancata da Federica Nargi, nel ruolo della sposa, e Brenda Lodigiani, una delle amiche. Durante lo sketch, la cantante ha regalato momenti di puro divertimento con battute come: “Ti preparo da bere un Bloody Mary” e “Brenda, attaccati alla fede”, mentre cercava di aiutare l’amica a non scivolare. L’intervento ha suscitato grande ilarità tra il pubblico in studio e gli utenti sui social, in particolare su X (ex Twitter).

Uno dei momenti più commentati della serata è stato quello in cui Emma Marrone ha imitato il conduttore dello show, Stefano De Martino, noto anche per essere il volto di “Affari Tuoi”. Durante una scenetta che prevedeva una telefonata al promesso sposo, la cantante ha colto l’occasione per scherzare sullo stile del presentatore, esclamando: “Dottore?” e aggiungendo: “Questo è affari tuoi”, in risposta a Giovanni Esposito, che le aveva suggerito di “farsi i fatti suoi”. L’imitazione ha strappato risate sia agli ospiti in studio che agli spettatori da casa.

Un altro momento clou della serata è stato la parodia del celebre programma di Canale 5, “C’è posta per te”, ribattezzato per l’occasione “C’è posta per Step”. In questa scena, una finta Maria De Filippi ha messo a confronto Emma Marrone e Stefano De Martino, seduti uno di fronte all’altro. L’interazione tra i due ha rievocato ricordi del passato, ma sempre con un tono ironico e leggero. La “Maria De Filippi” della parodia ha scherzato: “Emma ha pensato tante volte di venire a casa tua, ma aspettava tu fossi single. Sono passati 15 anni e non è ancora successo. Ha chiesto aiuto a me per restituirti un paio di calzini che hai lasciato nel camerino di Amici nel 2009 dopo una lunghissima sessione di ballo.”

La risposta di Emma Marrone non si è fatta attendere. Prima di “aprire la busta”, la cantante ha chiarito: “L’unica cosa che torna è un paio di calzini. Non c’è nessun ritorno di fiamma o amore. Vi posso assicurare che Stefano è molto meglio come amico che come fidanzato.” La battuta ha generato un clima di complicità tra i due ex, culminato in un abbraccio finale. Anche Francesco Paolantoni, presente sul palco, è stato coinvolto nella scena quando Stefano De Martino, ridendo, gli ha chiesto conferma sulle parole di Emma. Paolantoni ha risposto ironicamente: “Non lo so, non sono mai stato il suo fidanzato.” A quel punto, la cantante ha ribattuto scherzando: “Non ti sei perso niente.”

La puntata ha confermato ancora una volta il successo del format “Stasera Tutto è Possibile”, capace di unire comicità, improvvisazione e momenti di leggerezza. La presenza di volti noti come Emma Marrone e Stefano De Martino ha arricchito lo show, regalando agli spettatori una serata indimenticabile all’insegna del buonumore.