“Entra per Helena”: Una Sorpresa Inaspettata al Grande Fratello

Stasera a Grande Fratello la protagonista di una sorpresa che potrà cambiare equilibri nella casa sarà Helena. Infatti, l’idea che Alfonso Signorini e la produzione hanno pensato sarà svelata all’apertura della puntata e ciò ha già generato un’ondata di emozioni senza precedenti tra i fan del reality Mediaset. Si tratta di un regalo importante per la fotomodella brasiliana, che vive da settimane in casa Alessia animata da numerose liti e polemiche.





Momento Importante per Helena

Attualmente Helena è sul banco si nomination, insieme a Tommaso Franchi, Luca Calvani, Shaila Gatta e Ilaria Galassi. Tuttavia, nelle ultime due settimane il televoto si è cristallizzato in un testa a testa tra Helena e l’eterna contendente, Shaila Gatta. Se da una parte c’è chi non voleva ingerenze esterne nello spoglio, i fan di Helena sono felici di questa sorpresa, in quanto le amiche della fotomodella brasiliana saranno le prime arrivate a trovare la gieffina. Fino ad oggi, infatti, nel corso del reality sono state poche le visite che Helena ha ricevuto, se la mettiamo a confronto con quella degli altri concorrenti, alcuni dei quali sono stati contattati più volte per accogliere amici e familiari a Gorizia.

Ritrovo con Nikita Pelizon

Helena, infatti, stasera potrà riabbracciare Nikita Pelizon, l’amica che sta più a cuore alla modella e che ha fatto coppia con lei per alcune puntate di Pechino Express. La Pelizon è la vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip e figura sicuramente tra le più amate dal pubblico esterno. Inoltre, è questa intimità che permetterà di barcamenare Helena tra le tensioni di queste settimane e soprattutto i numerosi attacchi, come nell’occasione dell’incidente con Jessica Morlacchi, quando la brasiliana lanciò una teiera dopo una lunga serie di insulti.

Nikita scrisse sui social con parole chiare: “In una grotta se una goccia viene a cadere sempre sullo stesso spot, la roccia nel tempo forma una stalagmite. Ora, la stalagmite non nasce da sola. Se la goccia fosse una parola, ripeto non giustifico il lancio della statalagmite, la goccia si è meritata zero rispetto”. Gli amici comuni, infatti, si sono subito attivati per far salvo Bob Sinclar dalla nomination. Con l’impatto emozionale di questo ritrovo è difficile prevedere il futuro del televoto di questa settimana e la risposta del pubblico, in ogni caso potremo gustarci l’arrivo in casa di Jessica Morlacchi, altro ritorno degno di nota per il Grande Fratello stasera.