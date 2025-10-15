Enzo Iachetti in tv da Berlinguer, la sparata che fa discutere: “C’è chi dice che è tutto finto”





Enzo Iacchetti, in un recente video, ha espresso la sua opinione riguardo al ritorno a casa di alcuni individui, affermando che la situazione potrebbe essere una montatura e che gli edifici in questione potrebbero essere costruzioni ridotte realizzate da droni. Secondo Iacchetti, basterebbe un piccolo evento per far ripartire tutto.





“Stanno tornando a casa, ma dove? C’è chi dice che è tutto finto, che Trump ha fatto costruire questi edifici ridotti così dai droni. Secondo me, con il primo fiammero che si accende, riparte tutto quanto” Enzo Iacchetti a #ÈsempreCartabianca pic.twitter.com/je24Xhj9sZ — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) October 14, 2025

“A mio avviso, questa pace è una mossa di Donald Trump per i suoi interessi personali. Lo spero, ma non ci credo affatto”. Queste le parole di Enzo Iacchetti durante il suo intervento a “È sempre Carta Bianca”, il programma condotto dalla giornalista Bianca Berlinguer. Il noto presentatore televisivo, divenuto un punto di riferimento per i sostenitori della causa palestinese, è tornato a parlare della questione israelo-palestinese, esprimendo i propri dubbi sulla possibilità di una pace duratura tra i due popoli.

“Non credo che questo odio finirà”

Da oggi il piano per la pace entrerà nella seconda fase, che prevede la formazione del comitato incaricato di guidare la transizione a Gaza. “Sono sconvolto dalle immagini che ho visto – ha commentato Iacchetti – La gioia di chi stringe tra le braccia il proprio figlio è reciproca, anche per i prigionieri israeliani. Sicuramente, dopo due anni di prigionia sotto terra, non credo che abbiano vissuto un’esperienza positiva”. Tuttavia “questa storia esiste da quando ero bambino – ha aggiunto – non credo che questo odio finirà”.

“È tutto finto”

Nelle ultime ore, i media hanno mostrato il ritorno a casa dei prigionieri palestinesi, come previsto dall’accordo di cessate il fuoco sottoscritto da Israele e Hamas. Su questo punto Iacchetti si è mostrato molto critico: “Tornano a casa? Dove? Quale casa? Avete visto le case?”, ha detto con tono sarcastico. “Ci sono quelli che dicono che sia tutto finto, che Trump ha fatto costruire questi edifici ridotti così da bombe, missili e droni – ha proseguito il presentatore – Cosa dobbiamo pensare e dire?”. E infine: “Secondo me, al primo scontro che si verifica riparte tutto”.



