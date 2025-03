Erasmo Larato, 29 anni, è morto improvvisamente mentre faceva jogging a Santeramo in Colle, lasciando la comunità e la sua famiglia in lutto

Un tragico evento ha colpito Santeramo in Colle, nel Barese, dove un giovane di 29 anni, Erasmo Larato, è deceduto nel pomeriggio del 12 marzo mentre si allenava. Il malore che lo ha colto lo ha fatto accasciare sull’asfalto, e nonostante i tentativi di soccorso da parte di altri sportivi presenti nella zona, il personale sanitario giunto sul posto ha potuto solo constatarne il decesso.





La notizia della prematura scomparsa di Erasmo, padre di due bambini piccoli, ha suscitato un forte dolore nella comunità locale. Il sindaco di Santeramo, Vincenzo Casone, ha espresso il suo cordoglio attraverso un post sui social media, dichiarando: “Una vita che vola via è sempre causa di sofferenza, perché non si è mai pronti a perdere i propri cari, ma se questo accade ad un giovane di appena 29 anni, si spezza il cuore, perché è una tragedia immane.”

Il primo cittadino ha aggiunto: “Sono addolorato per l’improvviso malore che ha colto questo ragazzo, mentre era all’aperto a fare sport. Sono addolorato per la famiglia.” La comunità di Santeramo si è unita nel dolore, esprimendo profondo cordoglio e vicinanza ai familiari di Erasmo. Il sindaco ha concluso il suo messaggio con un toccante: “Che riposi in pace.”

La notizia ha rapidamente fatto il giro dei social network, dove amici e conoscenti hanno condiviso ricordi e messaggi di affetto per il giovane scomparso. L’improvvisa perdita ha lasciato un vuoto incolmabile, non solo nella vita dei suoi cari, ma anche tra coloro che lo conoscevano. Erasmo era descritto come una persona vivace e piena di energia, sempre pronta a condividere momenti di gioia con chi lo circondava.

Il malore che ha colpito Erasmo mentre praticava jogging ha sollevato interrogativi sulla salute e sull’importanza di monitorare i segnali del proprio corpo, specialmente durante l’attività fisica. Gli esperti raccomandano di prestare attenzione a eventuali sintomi premonitori, come dolore al petto o affaticamento eccessivo, per prevenire situazioni simili.

La comunità di Santeramo si sta mobilitando per supportare la famiglia di Erasmo in questo momento difficile. Sono previsti eventi di raccolta fondi e iniziative di solidarietà per aiutare i suoi familiari a far fronte a questa tragedia. La morte di un giovane così promettente ha colpito profondamente tutti, portando a riflessioni sulla fragilità della vita e sull’importanza di sostenere chi affronta momenti di difficoltà.

L’accaduto ha anche suscitato una discussione più ampia sulla salute pubblica e sulla necessità di programmi di sensibilizzazione riguardo ai rischi legati all’attività fisica. La pratica sportiva, sebbene fondamentale per il benessere, deve essere affrontata con consapevolezza e attenzione, soprattutto per chiunque possa avere condizioni di salute preesistenti.

Le autorità locali stanno considerando di organizzare incontri informativi per educare la popolazione sui segnali da non ignorare durante l’attività fisica. La speranza è che la tragica morte di Erasmo Larato possa servire da monito per tutti, promuovendo una maggiore attenzione verso la salute e la sicurezza personale.