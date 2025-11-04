Escursione con la figlia per il compleanno, ma in cima alla montagna ha un infarto e cade: muore papà 63enne





Un tragico incidente ha colpito una famiglia britannica durante una scalata sull’Ella Rock, una montagna nel sud dello Sri Lanka. Un uomo di 63 anni è deceduto dopo aver subito un infarto appena raggiunta la cima, mentre stava festeggiando il compleanno della figlia di 34 anni. La notizia dell’incidente, avvenuto il 25 ottobre, è stata resa pubblica solo ora, suscitando grande commozione.





Secondo quanto riportato dalla polizia britannica al Mirror, l’uomo sarebbe collassato poco dopo aver raggiunto la vetta. Nonostante i tentativi della figlia di soccorrerlo, le sue condizioni si sono rapidamente aggravate. Il 63enne è stato immediatamente trasportato all’ospedale di Bandarawela, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo. La famiglia era arrivata in Sri Lanka il 16 ottobre, con l’intento di trascorrere del tempo insieme e festeggiare il compleanno della giovane.

Prima di affrontare la scalata, i due avevano visitato Weligama, una nota località costiera, prima di dirigersi verso l’Ella Rock. L’escursione che avrebbero dovuto ricordare come una celebrazione si è trasformata in un dramma inaspettato. La fatica della scalata sembra aver avuto un ruolo cruciale nel decesso dell’uomo, che non ha retto allo sforzo fisico.

La figlia, sconvolta dall’accaduto, ha cercato di allertare i soccorsi, ma ogni tentativo è risultato vano. Un portavoce del Ministero degli Esteri ha dichiarato di essere in contatto con la famiglia per offrire supporto in questo momento difficile. Il tragico evento ha suscitato grande tristezza e solidarietà, non solo tra i familiari e gli amici, ma anche tra i membri della comunità locale e i turisti presenti nella zona.

Questo incidente avviene pochi mesi dopo la morte di un’altra giovane britannica, Ebony McIntosh, un’influencer di moda e viaggi di 24 anni, deceduta a causa di una presunta intossicazione durante un viaggio in Sri Lanka. Anche in quel caso, la giovane era stata trasportata d’urgenza in ospedale insieme ad altri turisti con sintomi simili, ma nonostante gli sforzi medici, non era stato possibile salvarla. Questi eventi tragici hanno messo in luce le sfide e i rischi associati ai viaggi e alle escursioni in luoghi remoti.

La morte del 63enne, avvenuta in circostanze così drammatiche, ha colpito profondamente la figlia, che ora riceve assistenza dalle autorità locali. La comunità di Ella, nota per la sua bellezza naturale e le sue opportunità di escursione, è stata scossa dalla notizia, che ha evidenziato i pericoli potenziali che possono presentarsi anche in attività ricreative apparentemente innocue.

Le escursioni in montagna, pur essendo un’attività popolare tra i turisti, comportano rischi significativi, specialmente per coloro che potrebbero avere problemi di salute preesistenti. È fondamentale che i viaggiatori siano consapevoli delle proprie condizioni fisiche e preparati adeguatamente per affrontare sfide come quelle offerte da montagne come l’Ella Rock. Le autorità locali e i tour operator sono stati invitati a fornire informazioni chiare e avvertimenti riguardo ai rischi associati a tali escursioni.



