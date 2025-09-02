Esplode una bombola del gas a Meta di Sorrento: bilancio di due morti





Una tragica esplosione si è verificata a Meta di Sorrento, comune situato nella provincia di Napoli, dove una bombola di gas ha deflagrato provocando una situazione drammatica. L’incidente, avvenuto in via Cristoforo Colombo, ha causato la morte di due persone anziane, identificate come marito e moglie, rispettivamente di 81 e 83 anni. L’evento ha scosso profondamente la comunità locale, che ora si stringe attorno ai familiari delle vittime.





Secondo quanto riportato dalle autorità, l’esplosione si è verificata nella tarda mattinata, generando un incendio che si è propagato rapidamente. Le fiamme hanno raggiunto due abitazioni vicine, ma fortunatamente non hanno causato ulteriori danni significativi o altre vittime. La situazione è stata immediatamente affrontata dalle squadre di emergenza, tra cui i carabinieri delle compagnie di Sorrento e Piano di Sorrento, oltre ai vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenuti anche gli esperti per mettere in sicurezza l’area colpita dall’incidente. La Procura di Torre Annunziata ha già avviato un’indagine per chiarire le cause dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità. Gli accertamenti sono ancora in corso e le forze dell’ordine stanno effettuando rilievi dettagliati per ricostruire la dinamica dell’esplosione.

Le vittime, marito e moglie, sono state identificate come residenti della zona. Secondo le prime informazioni, sarebbero decedute sul colpo a causa della violenza dell’esplosione. La loro morte ha lasciato sgomenti i vicini e i conoscenti, che li descrivono come persone tranquille e benvolute. Nonostante il caos iniziale, le operazioni di soccorso sono state rapide e coordinate.

L’incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle bombole di gas utilizzate nelle abitazioni. Sebbene siano strumenti comunemente impiegati, devono essere sottoposti a regolari controlli per evitare situazioni simili. Gli esperti stanno esaminando la bombola che ha causato l’esplosione per capire se ci siano stati problemi tecnici o errori nell’installazione.

Un residente della zona, che ha preferito rimanere anonimo, ha dichiarato: “È stato un momento terribile. Abbiamo sentito un boato e poi abbiamo visto il fumo. Non pensavamo che fosse così grave fino a quando non abbiamo saputo delle vittime.” Le testimonianze dei vicini saranno fondamentali per ricostruire l’accaduto e fornire ulteriori dettagli agli investigatori.

La comunità di Meta di Sorrento si sta mobilitando per offrire supporto alle famiglie colpite dalla tragedia. Molti cittadini hanno espresso il loro cordoglio e stanno organizzando iniziative per ricordare le vittime. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità locali, che stanno collaborando con gli investigatori per garantire che tutto sia gestito nel rispetto delle norme.



