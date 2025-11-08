Ettore Pausini, oggi i funerali senza la nipote Laura: la figlia accusa, “Non perdono chi l’ha ucciso con l’auto”





Oggi si sono svolti i funerali di Ettore Pausini, zio della nota cantante Laura Pausini, deceduto a seguito di un grave incidente stradale avvenuto domenica 2 novembre. L’uomo, di 78 anni, è stato travolto da un’auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta sugli Stradelli Guelfi. Il conducente del veicolo, inizialmente fuggito, si è poi costituito alle autorità.





Le esequie di Ettore si sono celebrate presso la Certosa di Bologna, ma la presenza della famosa artista è mancata. La sua assenza è stata oggetto di discussione, soprattutto dopo le dichiarazioni della cugina Sabrina, che aveva espresso un forte disappunto: “Non voglio Laura al funerale. È solamente una parentela sulla carta, perché a quella parte di parentado non è mai fregato nulla di me e di mio padre”. Nonostante l’assenza della cantante, erano presenti il padre Fabrizio e la sorella di Laura, che hanno voluto rendere omaggio allo zio. La sorella ha commentato: “Siamo venuti per mostrare affetto per lo zio”.

Il giovane responsabile dell’incidente è un uomo di 29 anni, residente a Rimini, che lavora per una ditta di traslochi e arredamenti. È stato denunciato per omissione di soccorso e omicidio stradale, ma la sua situazione legale è stata influenzata dalla sua decisione di costituirsi e dalla mancanza di precedenti penali. Durante le sue dichiarazioni, il giovane ha chiesto perdono alla famiglia di Ettore Pausini.

Durante il funerale, la figlia della vittima, che ha viaggiato dal Trentino dove vive e lavora, ha voluto esprimere il suo dolore e la sua indignazione nei confronti dell’automobilista. Ha condiviso alcuni dei preziosi insegnamenti del padre, affermando: “Papà mi diceva di non mollare mai, lottare e ascoltare tutti i punti di vista senza imporsi troppo. Chi lo ha ucciso? Non lo perdono, ma vorrei vederlo in volto. Ci vuole un delinquente per superare in quel punto, come fai a fare una manovra del genere?”.

La tragedia ha sollevato un’ondata di emozioni e polemiche, non solo all’interno della famiglia di Ettore, ma anche tra i fan e i sostenitori di Laura Pausini. La mancanza di unità familiare è emersa chiaramente, con le parole di Sabrina che hanno messo in evidenza tensioni latenti all’interno del clan. La situazione è stata ulteriormente complicata dalla visibilità pubblica della famiglia, che ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico.

L’incidente ha messo in luce anche le problematiche legate alla sicurezza stradale. Con l’aumento degli incidenti che coinvolgono ciclisti e pedoni, cresce la necessità di una maggiore attenzione e responsabilità da parte degli automobilisti. Le autorità sono chiamate a riflettere su misure più severe per garantire la sicurezza sulle strade, specialmente in aree ad alta densità di traffico.

La morte di Ettore Pausini rappresenta una perdita significativa per la sua famiglia e per la comunità. La sua vita, interrotta in modo tragico, ha lasciato un vuoto incolmabile tra coloro che lo conoscevano e lo amavano. Gli amici e i familiari lo ricordano come una persona affettuosa e presente, un uomo che ha dedicato la sua vita alla famiglia e ai suoi cari.



