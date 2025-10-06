Exit Poll Regionali: anche la Calabria infligge una sconfitta storica al centrosinistra, trionfa il governatore uscente





Si profila una netta vittoria per Roberto Occhiuto. Risultati meno soddisfacenti per il candidato del Movimento 5 Stelle.





Oggi, 6 ottobre 2025, in Calabria si è votato fino alle ore 15 per l’elezione del nuovo Presidente della Regione e il rinnovo del Consiglio regionale. Roberto Occhiuto, Pasquale Tridico e Francesco Toscano sono i tre candidati in corsa per la carica di Presidente. I seggi sono stati aperti anche ieri, consentendo a quasi un milione e 900mila cittadini calabresi di esercitare il proprio diritto di voto. Le elezioni si svolgono in anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura, a seguito delle dimissioni di Occhiuto, avvenute a luglio.

Roberto Occhiuto, vicesegretario nazionale di Forza Italia, è il candidato del centrodestra ed ex governatore uscente. È sostenuto da una coalizione che include Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati e altre liste. Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, è il candidato del centrosinistra, appoggiato da una coalizione di partiti e liste tra cui M5S, PD e Alleanza Verdi-Sinistra. A completare la sfida è Francesco Toscano, rappresentante di Democrazia Sovrana e Popolare, supportato da una sola lista.

Risultati degli exit poll

FWG per La7:

* Roberto Occhiuto (Cdx): 58-62%

* Pasquale Tridico (Csx- campo largo): 37-41%

* Francesco Toscano (Democrazia sovrana e Popolare): 0-2%

Opinio per la Rai:

* Roberto Occhiuto (Cdx): 59-63%

* Pasquale Tridico (Csx- campo largo): 35,5-39,5%

* Francesco Toscano (Democrazia sovrana e Popolare): 0,5-2,5%

Instant Poll Youtrend per SKY TG24 Roberto Occhiuto (Cdx) 57-61%

Pasquale Tridico (Csx- campo largo) 38-42%

Francesco Toscano (Democrazia sovrana e Popolare): 0-2% Instant Poll Youtrend per SKY TG24 Risultti di lista



