Mercedes sulla corsia opposta, impatto con l’auto del professore di informatica: Samuel morto a 29 anni





Tragedia della strada venerdì sera lungo via Papadopoli Sud, a Salettuol di Maserada sul Piave, dove ha perso la vita Samuel Mazzon, 29 anni, residente a Villorba. Il giovane, insegnante e libero professionista con un percorso di studi tecnico-scientifico, era al volante di una Fiat 600 bianca quando, secondo una prima ricostruzione, una Mercedes nera arrivata dalla direzione opposta avrebbe invaso improvvisamente la sua corsia.





L’impatto è stato particolarmente violento. La Fiat 600 è stata proiettata fuori carreggiata, finendo nel fossato a lato della strada, mentre la Mercedes ha terminato la corsa poco più avanti. Nel sinistro è rimasto coinvolto anche un furgone che procedeva nella stessa direzione dell’auto di Samuel Mazzon: a guidarlo c’era una coppia di Ponte di Piave, che non ha riportato ferite.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale, i sanitari del Suem 118 e i carabinieri della compagnia di Spresiano. I pompieri hanno operato con attrezzature da taglio e divaricazione per mettere in sicurezza i veicoli e consentire le verifiche necessarie, ma per il 29enne non è stato possibile fare nulla. Il conducente della Mercedes, un uomo di circa 50 anni, è rimasto ferito in modo lieve. Gli accertamenti proseguono e l’uomo risulta indagato per omicidio stradale.

Alcuni testimoni hanno riferito di aver notato la vettura di grossa cilindrata arrivare a velocità sostenuta e invadere la carreggiata opposta in pochi istanti. In particolare, la coppia a bordo del furgone che seguiva la Fiat ha descritto la dinamica parlando con la stampa locale. “È uscito dalla carreggiata e ce lo siamo trovato davanti in pochi secondi”, hanno raccontato Maurizio e Loredana a La Tribuna di Treviso. E ancora: “Il colpo ci ha fatto girare, ma siamo riusciti a restare in strada. L’auto del 29enne è stata catapultata fuori e non ha potuto fare nulla”. Sarebbero stati proprio loro, compresa la gravità dell’urto, a lanciare immediatamente l’allarme, facendo scattare i soccorsi.

La strada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire le operazioni di assistenza e i rilievi. I carabinieri hanno effettuato i primi accertamenti sul posto per ricostruire quanto accaduto, verificare eventuali responsabilità e raccogliere elementi utili alle indagini. Come avviene in questi casi, saranno determinanti i riscontri tecnici, le testimonianze e ogni dato oggettivo che possa chiarire la sequenza dei fatti, compresi eventuali fattori legati alla velocità, alla condotta di guida e alle condizioni della carreggiata.

La vittima, Samuel Mazzon, era conosciuta per la passione per le materie scientifiche e per un percorso formativo articolato. Cresciuto a Treviso, viveva con la nonna a Villorba. Dopo il diploma scientifico ottenuto al Duca degli Abruzzi, aveva proseguito gli studi universitari in Ingegneria Gestionale a Udine, completando sia la laurea triennale sia la magistrale e svolgendo anche un periodo all’estero. Nel 2021 aveva conseguito un master in ingegneria industriale in Inghilterra, superando poi l’esame di abilitazione.

Dal 2023 si era dedicato in modo più stabile all’insegnamento: aveva lavorato come docente di matematica e fisica all’Istituto Verdi di Valdobbiadene e, nell’anno scolastico in corso, insegnava informatica a Castelfranco Veneto. In parallelo portava avanti attività professionali come libero professionista per aziende del territorio. Tra i progetti personali, secondo quanto riferito, coltivava anche l’interesse per l’aeronautica, con l’idea di costruire un proprio aereo.

L’incidente di venerdì sera è stato indicato come il secondo sinistro mortale registrato nella Marca nella stessa giornata e ha fatto salire a otto il numero delle vittime della strada dall’inizio dell’anno. Un dato che viene monitorato dalle autorità competenti e che torna periodicamente al centro dell’attenzione con l’aumentare degli episodi più gravi.



