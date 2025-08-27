Fabrizio Corona e le sue confessioni “freaky”: “Una sorta di fuoco, sì, non mi vergogno”





E niente, Corona ci è ricascato. Ma stavolta niente guai giudiziari, niente paparazzate clamorose… solo lui, davanti a una telecamera, che si lascia andare a confessioni decisamente pepate. Nell’ultima puntata di Falsissimo (pubblicata il 24 agosto 2025 – segnatevelo, che poi qualcuno dice che non tiene banco), l’ex re dei paparazzi butta lì senza troppi giri di parole: “Raga, esperienze omosessuali? Sì, ne ho avute.” Boom. Ovviamente, il web si accende subito come una miccia.





Corona, tra una battuta e l’altra, filosofeggia pure un po’ sulla cosa, come se stesse parlando di una serata in discoteca e non di un argomento che ancora oggi fa tremare certi benpensanti: “Non so voi, ma secondo me in tanti ci sono passati. Uno magari ci prova, qualcuno poi ci prende gusto, altri no, però alla fine resta etero. È solo curiosità, voglia di sperimentare.” Così, come se stesse scegliendo il gusto del gelato.

Poi tira fuori il termine “freaky”, che in bocca a Corona suona quasi come un marchio di fabbrica: “Cioè, cosa succede? Vai a ballare, bevi, ti senti quella roba nello stomaco, un fuoco che ti sale… ecco, quello è il freaky!” Ma sì, dai, chi non ha mai sentito il richiamo del freaky almeno una volta? “Io non lo nego, sono sempre stato sincero,” aggiunge, con quell’aria da chi la sa lunga e non ha nulla da perdere.

E insomma, questa storia delle sue esperienze omosessuali non è proprio una novità. Già Jenny Urtis, qualche anno fa, aveva raccontato di una relazione con lui: “Lui è bisessuale, mi ha pure chiesto di sposarlo!” aveva detto a La Zanzara. Peccato che Fabrizio, nel 2020, aveva smentito tutto in tv: “Mai avuto rapporti gay. Gli omosessuali li ho sempre usati, come tutti del resto. Rimorsi? Mai.” Adesso però sembra pensarla diversamente. O forse, semplicemente, non gliene frega più niente di quello che pensa la gente. Va’ a capire.

Ah, e per chi si fosse perso la puntata: sì, Corona è sempre Corona. Contraddittorio, provocatore, e con quella faccia da schiaffi che ormai fa parte del personaggio. Che poi sia sincero o no, solo lui lo sa.



