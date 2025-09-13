“Faccio la mia porca figura”: Elettra Lamborghini racconta come ha perso peso e si sente meglio





Negli ultimi anni, Elettra Lamborghini è stata spesso al centro di polemiche e giudizi, sia per il suo cognome che per il suo aspetto fisico. L’ereditiera e cantante, nota per la sua personalità frizzante e per le numerose apparizioni televisive, ha affrontato critiche di vario tipo, dimostrando di saper gestire con determinazione le opinioni negative. Recentemente, i commenti si sono concentrati sul suo dimagrimento, con alcuni che la accusano di essere diventata “troppo magra”. Tuttavia, la diretta interessata ha deciso di rispondere pubblicamente, chiarendo che per lei ciò che conta è sentirsi bene con se stessa.





La trentunenne, attualmente impegnata come giurata nella nuova edizione di Italia’s Got Talent su Disney+, e alla conduzione di due programmi Rai, Boss in incognito e The Unknown — Fino all’ultimo bivio, ha affrontato il tema durante un’intervista rilasciata a Repubblica. Alla domanda su come reagisca ai commenti riguardanti il suo corpo, Elettra Lamborghini ha dichiarato senza esitazioni: “Me ne sono fregata. Per la gente prima ero grassa, adesso troppo magra.” Ha aggiunto che ci sono opinioni contrastanti: alcuni la preferiscono nella sua forma attuale, mentre altri sostengono che fosse meglio prima. Per lei, però, queste critiche non hanno alcuna rilevanza. La cantante ha ribadito: “Sto bene.”

Ma come è riuscita a perdere peso in un arco di tempo relativamente breve? Elettra Lamborghini ha spiegato che il cambiamento è avvenuto grazie a un approccio diretto e senza scorciatoie. “Come ho fatto? Nell’unico modo: ho chiuso la bocca. E mi sono allenata,” ha affermato, sottolineando che il segreto della sua trasformazione risiede semplicemente in una combinazione di dieta e esercizio fisico. Il percorso non è stato immediato: ci sono voluti circa un anno e mezzo per raggiungere i risultati desiderati. Oggi, la cantante si sente soddisfatta del suo aspetto e non esita a scherzare su di sé: “Faccio la mia porca figura.”

La decisione di intraprendere un cambiamento fisico è stata accompagnata da una consapevolezza più profonda. In passato, Elettra Lamborghini ha lavorato su aspetti personali e psicologici, affidandosi all’aiuto di una professionista. La cantante ha rivelato di aver consultato una psicologa per affrontare le sue insicurezze, definendo questa scelta come una delle migliori della sua vita. Questo percorso l’ha aiutata a maturare e a gestire con maggiore serenità le critiche ricevute nel corso degli anni.

Nonostante le polemiche che spesso la circondano, Elettra Lamborghini continua a essere una figura popolare nel panorama televisivo italiano. La sua presenza in programmi come Italia’s Got Talent, trasmesso sulla piattaforma Disney+, e i format Rai da lei condotti dimostrano che la cantante è in grado di reinventarsi continuamente, passando dalla musica alla televisione con successo. La sua capacità di affrontare le sfide con determinazione e ironia le ha permesso di conquistare una vasta fetta di pubblico.

Le critiche sul dimagrimento sembrano non scalfire la sicurezza della cantante, che ha imparato a gestire con intelligenza le opinioni negative. Per Elettra Lamborghini, ciò che conta è stare bene con se stessa e non lasciarsi influenzare dai giudizi degli altri. Il suo percorso verso una forma fisica migliore è stato intrapreso per motivi personali e non per conformarsi agli standard imposti dalla società. Questo messaggio di autenticità e accettazione di sé risuona con molti dei suoi fan.



