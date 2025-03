“Fai qualcosa per Zeudi!”: Mariavittoria colpisce Lorenzo, Chiara si fa avanti per mettere ordine

La situazione all’interno della Casa del Grande Fratello è diventata sempre più tesa, con Zeudi che si trova al centro di una serie di critiche da parte di alcuni concorrenti. L’ex Miss Italia è finita nel mirino di Mariavittoria Minghetti, che sembra non aver perdonato a Zeudi di essere stata, secondo lei, la causa della rottura con Tommaso Franchi. La tensione ha raggiunto un punto critico quando Mariavittoria ha proposto a Lorenzo Spolverato un gesto che ha suscitato scalpore.





In un momento di frustrazione, Mariavittoria ha esclamato: “Puoi dare una cosa per rendermi felice? Prendi la torta e gliela schiacci in faccia a Zeudi”. Lorenzo, senza pensarci troppo, ha risposto prontamente: “Se tu me lo dici così, ci metto mezzo secondo a farlo”. Fortunatamente, Chiara Cainelli è intervenuta con decisione per disinnescare la situazione, affermando: “No, si incavola”. La sua tempestiva azione ha impedito che la tensione degenerasse ulteriormente.

Nel frattempo, si è consolidato il legame tra Mariavittoria e Helena Prestes, che sembrano sempre più affiatate. Le due concorrenti condividono opinioni e giudizi su altri inquilini della Casa, e durante una conversazione nel giardino, Helena ha espresso i suoi dubbi sulla relazione tra Shaila e Lorenzo, affermando di non averla mai trovata credibile. Hanno anche discusso di Zeudi, sollevando ulteriori interrogativi sul suo comportamento.

Mariavittoria ha rivelato di aver notato un atteggiamento altalenante da parte dell’ex Miss Italia, in particolare negli ultimi giorni. Sebbene riconosca che Zeudi sia “una ragazza buona”, ha aggiunto che, secondo il suo parere, è anche ambigua: “Lei piange perché non regge le verità”. D’altro canto, Helena ha suggerito che Zeudi, dopo aver raggiunto un posto in finale, si sia un po’ montata la testa, il che potrebbe contribuire alla crescente tensione all’interno del gruppo.

Questo nuovo asse tra Mariavittoria e Helena potrebbe ulteriormente frammentare le dinamiche già instabili nella Casa. Zeudi appare sempre più isolata, incapace di ristabilire legami con quelle che un tempo considerava alleate. La sua crescente solitudine non passa inosservata agli occhi dei telespettatori, che la vedono allontanarsi sempre di più dal gruppo.

Con la finale ormai vicina, prevista per lunedì 31 marzo, la pressione su Zeudi aumenta. Gli ultimi sondaggi la indicano come favorita per la vittoria finale, ma la sua posizione all’interno della Casa sembra sempre più precaria. La domanda che si pongono molti è se riuscirà a ribaltare la situazione e riconquistare il supporto dei suoi compagni di avventura.