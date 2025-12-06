Famiglia nel bosco, colpo di scena: la decisione folle dei servizi sociali ribalta la vicenda





Nel contesto del procedimento dinanzi al Tribunale dei Minori dell’Aquila, riguardante il ricongiungimento dei tre minori ai genitori, noto come il caso della “famiglia del bosco”, si è reso noto il parere negativo espresso dalla tutrice Maria Luisa Palladino e dalla curatrice speciale Marika Bolognese. Tale parere è stato formulato durante l’udienza tenutasi due giorni fa, in risposta alla richiesta di revoca del provvedimento di allontanamento avanzata dagli avvocati dei genitori dei minori, Marco Femminella e Danila Solinas.





Le due avvocatesse hanno motivato il loro parere negativo sottolineando la brevità del periodo di “osservazione” trascorso dai minori nella struttura protetta di Vasto, pari a una sola settimana, il che risulta insufficiente per valutare la risoluzione delle criticità individuate dall’Autorità giudiziaria minorile.

L’ordinanza di allontanamento dei tre bambini dai genitori, emessa il 20 novembre, ha disposto il loro collocamento in comunità e la sospensione della responsabilità genitoriale a seguito del mancato rispetto di prescrizioni specifiche.

È importante sottolineare che il parere espresso dalle due curatrici non vincola la decisione che i giudici del Tribunale per i Minori sono chiamati a prendere nei prossimi giorni. Martedì, il console australiano in Italia effettuerà una visita presso la struttura protetta di Vasto. Inoltre, è fissata per il 16 dicembre un’udienza dinanzi alla Corte d’Appello civile. Tale data potrebbe rappresentare un punto di riferimento per gli avvocati della famiglia neorurale, in caso di mancato ricongiungimento familiare da parte del Tribunale, oppure, in caso di accoglimento della richiesta, in cui potrebbero decidere di rinunciare al ricorso.



