fanpage.it Turetta rinuncia all’appello per il femminicidio di Giulia Cecchettin: la decisione in una lettera





Filippo Turetta, condannato in primo grado per il femminicidio di Giulia Cecchettin, ha comunicato la sua decisione di rinunciare al processo d’appello attraverso una lettera inviata nei giorni scorsi alle autorità competenti. Giulia Cecchettin, giovane di 22 anni, è stata uccisa l’11 novembre 2023, in un caso che ha suscitato grande attenzione mediatica e sociale.





Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Turetta ha inviato la sua lettera alla Procura generale, alla Procura ordinaria, e alle Corti d’Assise e d’Appello, dove è previsto che il processo di secondo grado inizi il 14 novembre. La notizia della sua rinuncia è giunta inaspettata, specialmente considerando che la difesa di Turetta, composta dagli avvocati Giovanni Caruso e Monica Cornaviera, aveva precedentemente impugnato la sentenza di primo grado, chiedendo la concessione di attenuanti generiche e l’esclusione dell’aggravante della premeditazione.

La condanna di Turetta, che si trova in carcere dal 25 novembre 2023 dopo essere stato catturato in Germania, dove era fuggito dopo il delitto, si basa sulla convinzione che abbia pianificato l’omicidio della sua ex fidanzata, che aveva deciso di porre fine alla loro relazione. La Procura di Venezia aveva presentato un ricorso per ottenere l’aggravamento della pena, includendo le accuse di crudeltà e stalking.

Turetta ha motivato la sua decisione di rinunciare all’appello per diversi fattori, tra cui la recente aggressione subita in carcere, le minacce ricevute e la pressione mediatica a cui è stato sottoposto. Inoltre, ha evidenziato il rifiuto del padre della vittima, Gino Cecchettin, di accettare la sua richiesta di giustizia riparativa come un ulteriore motivo della sua scelta. Con la rinuncia all’appello e l’accettazione della condanna all’ergastolo, Turetta intende dimostrare il suo “sincero pentimento” e la volontà di non cercare sconti di pena.

Nonostante la rinuncia di Turetta, il processo inizierà comunque il 14 novembre, come previsto dalla richiesta della Procura di Venezia. I familiari di Giulia Cecchettin, contattati da Fanpage.it, hanno dichiarato di aver appreso la notizia e di voler comprendere le motivazioni alla base della decisione di Turetta prima di rilasciare eventuali commenti. Hanno espresso la volontà di informarsi ulteriormente sulla questione.

Il caso di Giulia Cecchettin ha messo in luce non solo la violenza di genere, ma anche le dinamiche complesse che circondano i procedimenti giudiziari in tali situazioni. La decisione di Turetta di rinunciare all’appello è stata accolta con sorpresa da molti, considerando le aspettative iniziali della difesa e il contesto emotivo del caso.

La questione del femminicidio e delle violenze di genere continua a essere un tema rilevante in Italia, con un crescente interesse da parte dei media e dell’opinione pubblica. La rinuncia di Turetta potrebbe essere vista come un tentativo di affrontare la situazione con responsabilità, ma solleva anche interrogativi sulle implicazioni legali e sulle reazioni delle vittime e delle loro famiglie.

La lettera di Turetta, quindi, non rappresenta solo una scelta personale, ma si colloca all’interno di un dibattito più ampio sulla giustizia e sulla responsabilità in casi di femminicidio. La decisione di accettare la condanna senza contestarla potrebbe avere ripercussioni non solo su di lui, ma anche sul modo in cui la società percepisce tali crimini e le conseguenze per i colpevoli.



