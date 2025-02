Fausto in lacrime supplica il figlio: “Non aspettare di venire al cimitero con un fiore”

Fausto si rivolge al figlio Lorenzo dopo 9 anni di silenzio: un appello che mescola emozioni e dolore, sperando di recuperare una relazione mai davvero chiusa.

Durante l’episodio di sabato 1 febbraio di C’è Posta per te, Lorenzo ha finalmente accettato l’invito a riavvicinarsi a suo padre Fausto, con cui non ha più alcun tipo di rapporto da oltre 9 anni. Quando si è aperta la busta, Fausto ha preso la parola, pronunciando parole che riflettevano tanto dolore quanto speranza.





Fausto ha iniziato raccontando quanto sia stato difficile per lui non aver vissuto eventi significativi della vita del figlio: “Quando sei andato via di casa avevi quasi 13 anni. Ho perso tutto di te: la tua Cresima, i tuoi 18 anni, la Maturità, la patente e ora ti sei laureato. Sei diventato Dottore, sono fiero di te e ti voglio tanto bene”. Con una voce carica di emozione, ha continuato: “Mi sono separato da tua madre, ma non da te. È devastante”.

Il padre ha raccontato della sua sofferenza nell’aver visto il proprio figlio crescere da lontano: “Ti sono venuto a cercare, ma tu ti sei sempre negato. Dicevi che ti saresti fatto sentire, ma in 9 anni non è quasi mai successo”. Fausto ha voluto parlare anche della sua famiglia e delle perdite recenti che lo hanno segnato: “Sono due anni che è morta mia madre, tua nonna, e tre mesi fa un brutto male l’ha portata via. Come ha portato via anche zio Massimo che era molto legato a te. Nonna Mirella se n’è andata anche con questo dolore, magari poteva riabbracciarti per l’ultima volta”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

Un appello alla riconciliazione prima che sia troppo tardi

Nel suo messaggio, Fausto non ha potuto fare a meno di esprimere il suo desiderio di riavvicinarsi a Lorenzo prima che sia troppo tardi. “Non voglio aspettare che poi alla fine vieni al cimitero a portarmi un fiore, vediamo di sbrigarla prima questa pratica”, ha concluso, con un tono di profondo rimpianto. Il padre ha ribadito di non volere più perdere tempo, sperando in un incontro che potesse finalmente mettere fine a un lungo periodo di silenzio tra di loro.

Questa storia toccante ha suscitato emozioni forti tra il pubblico, con il desiderio di vedere finalmente un padre e un figlio trovare il coraggio di ricucire il loro rapporto.