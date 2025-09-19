Fedez nella bufera per la frase su Sinner: presentato esposto in Procura a Bolzano





Un nuovo brano di Fedez ha sollevato un acceso dibattito prima ancora della sua pubblicazione, in particolare per una frase controversa che menziona il tennista Jannik Sinner, attualmente considerato un simbolo dell’orgoglio italiano. La polemica è esplosa a Bolzano, dove il consigliere comunale Giuseppe Martucci, rappresentante di Fratelli d’Italia, ha presentato un esposto alla Procura, evidenziando come il verso in questione possa essere interpretato come offensivo.





Il verso controverso recita: “L’italiano ha un nuovo idolo, si chiama Jannik Sinner. Puro sangue italiano con l’accento di Adolf Hitler.” Questo passaggio ha spinto Martucci a rivolgersi alla giustizia, invocando l’articolo 604-bis del Codice Penale, che punisce la propaganda e l’odio razziale. Secondo il consigliere, l’espressione “puro sangue italiano” richiama concetti di purezza razziale associati alle leggi razziali, mentre l’accostamento di Sinner a Hitler per il suo accento sarebbe particolarmente grave.

In una dichiarazione riportata da Repubblica, Martucci ha spiegato: “Ho sentito il dovere di agire per difendere i valori fondamentali della nostra Costituzione. Non possiamo permettere che un linguaggio che evoca razzismo e odio venga normalizzato da personaggi pubblici.”

La polemica non è emersa all’improvviso; infatti, era già scoppiata qualche giorno prima della presentazione dell’esposto. Durante un’intervista a La Zanzara, condotta da David Parenzo e Giuseppe Cruciani, Fedez ha cercato di chiarire il suo intento, affermando che il brano non aveva alcun intento denigratorio nei confronti di Sinner, che tra l’altro non conosce nemmeno. “E non mi interessa conoscerlo, nel senso che non lo seguo e non seguo il tennis,” ha dichiarato il rapper ai microfoni della popolare trasmissione radiofonica.

La reazione del pubblico e dei media è stata immediata, con molte persone che hanno espresso opinioni contrastanti riguardo alle parole di Fedez. Mentre alcuni sostengono che il rapper abbia esagerato nel suo tentativo di provocare, altri vedono la sua affermazione come un esempio di libertà di espressione, anche se controverso.

Il dibattito ha messo in evidenza le tensioni esistenti in Italia riguardo al linguaggio e alla rappresentazione culturale, specialmente in un contesto in cui le questioni di razzismo e discriminazione sono sempre più sotto i riflettori. La figura di Jannik Sinner, un giovane atleta di successo, è diventata simbolo di un’Italia che cerca di affermarsi nel panorama sportivo internazionale, rendendo la scelta di Fedez di citarlo ancora più significativa.

La situazione ha sollevato interrogativi sulla responsabilità dei personaggi pubblici nel loro uso del linguaggio e sulle conseguenze che le loro parole possono avere sulla società. La cultura pop e il mondo della musica spesso si intrecciano con questioni sociali e politiche, e questo episodio non fa eccezione.

Mentre la Procura esamina l’esposto presentato, il caso di Fedez e Sinner continua a generare discussioni sia nei media che tra il pubblico. L’interesse per la questione è palpabile, con molti che attendono di vedere come si svilupperà la situazione e quali saranno le eventuali ripercussioni legali per il rapper.



