Fedez pubblica la prima foto con Giulia Honegger: ufficiale la nuova frequentazione

l rapper Fedez ha confermato la sua relazione con la stilista milanese Giulia Honegger pubblicando nelle sue IG Stories una foto di coppia, dopo settimane di indiscrezioni e paparazzate.





Nelle ultime settimane numerosi media avevano documentato incontri e atteggiamenti affettuosi tra Fedez e Giulia Honegger, ma è solo ora che il cantante ha deciso di rendere ufficiale la frequentazione. In una delle sue ultime Instagram Stories, Fedez ha pubblicato un selfie che li ritrae vicini, lei appoggiata alla sua spalla, con un filtro raffigurante un cuore formato da due mani. In sovrimpressione compare la scritta: “Bro, you just posted cringe” . Un gesto che sancisce pubblicamente la loro unione.

La giovane stilista milanese, co‑fondatrice del brand Ayme, appare più volte nella vita del rapper: prima era apparsa su Instagram di Fedez, sdraiata al sole con il volto coperto da un cappellino, poi è stata riconosciuta grazie a scatti esclusivi del settimanale Chi . Secondo le ricostruzioni, i due hanno trascorso le vacanze insieme a Marina di Pietrasanta, in Versilia, e successivamente in Sardegna, dove sono stati immortalati mentre si scambiavano romantici baci e tenerezze al sole .

La vacanza sarda sembra essere stata l’occasione culminante per rendere pubblica la loro relazione: in una giornata in gommone verso l’isola di Mortorio, il settimanale ha fotografato i due mentre si baciano in riva al mare, dimostrando una compatibilità crescente . A questo si aggiungono anche scatti milanesi che li ritraggono insieme in contesti rilassati, a confermare che la frequentazione è reale e consolidata .

Giulia Honegger, originaria di Milano, ha studiato al Collegio San Carlo e ha co‑fondato il brand Ayme nel 2024 con Lucrezia Savoldi Bellavitis . Nonostante il profilo Instagram sia privato, tra i follower figura anche Angelica Montini, ex legame noto del rapper . Molto riservata, Honegger è emersa sul radar mediatico solo grazie alla presenza con Fedez in luoghi pubblici e attraverso le immagini postate dal cantante stesso.

Il contesto sentimentale di Fedez è cambiato radicalmente negli ultimi mesi: la separazione da Chiara Ferragni è divenuta definitiva con l’emissione della sentenza di divorzio, che stabilisce affidamento condiviso per i figli Leone e Vittoria, senza assegno di mantenimento per l’ex coniuge e con tutte le spese di istruzione e sanitarie a carico del rapper . Poco dopo, è emerso il ritorno del sorriso anche per Chiara, avvistata con l’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera .

Ora che il divorzio è ufficiale e la vita sentimentale è in fase di ridefinizione, Fedez sembra aver deciso di mostrare senza esitazione la sua nuova storia con Giulia Honegger, vivendo la relazione alla luce del sole e lontano da giochi di specchio. Il post social della coppia, semplice ma emblematico, segna un passaggio chiave: l’intenzione è chiara, non più fughe di immagini o dubbi, ma autenticità. Essa sancisce una nuova fase nella sua vita privata, con una giovane designer al suo fianco: ufficialmente una coppia.