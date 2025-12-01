Filomena Mastromarino, ex Malena: “Ho detto addio al porno e ora curo mia madre malata di tumore”





Filomena Mastromarino, nota con il nome d’arte di Malena, ha condiviso per la prima volta come la sua vita sia cambiata da quando ha deciso di abbandonare il mondo del porno. In un’intervista recente, l’ex pornostar ha affermato di non aver mai rimpianto la sua scelta e di non avere intenzione di tornare sui suoi passi.





A gennaio, durante una precedente apparizione a Verissimo, Malena aveva spiegato le motivazioni dietro la sua decisione di lasciare l’industria del porno, affermando che “il personaggio si era mangiato la persona” e che desiderava essere più vicina alla madre, che stava affrontando problemi di salute. A distanza di quasi un anno, nel corso di un’altra puntata del programma, andata in onda l’8 novembre, Mastromarino ha dichiarato: “Non mi sono mai voltata indietro e non tornerei mai sui miei passi. Sono felice così, mi sento serena e rilassata, anche più completa come donna.”

Uno dei motivi principali che hanno spinto Filomena a dire addio ai film per adulti è stato il desiderio di stare accanto alla madre, attualmente in lotta contro un tumore ai polmoni, tornato dopo un primo intervento. “Sono accanto a lei in questo momento difficile. Nonostante un primo intervento, si è ripresentato. Aveva rimosso metà polmone, adesso dobbiamo prepararci a una seconda operazione,” ha raccontato a Silvia Toffanin.

L’ex pornostar ha sottolineato di non essersi mai pentita della sua scelta e di sentirsi ora più libera di essere se stessa. “La parte più vera di me è l’essere figlia, che a volte si dà per scontato. Benedico il giorno in cui ho lasciato Malena, mi ha concesso di trascorrere più tempo con mia mamma, di accorgermi di una tosse che non era normale. Sono felice e serena,” ha aggiunto.

Nei mesi scorsi, Mastromarino ha anche affrontato pubblicamente le accuse di abusi sessuali mosse a Rocco Siffredi da parte di alcune attrici del settore, spiegando di non aver mai vissuto situazioni simili. “Erano donne, non attrici. Il no è un no sempre, anche su un set,” ha affermato, evidenziando l’importanza del consenso.

La sua testimonianza offre uno spaccato significativo della vita di chi, come Filomena Mastromarino, ha deciso di allontanarsi da un mondo che può essere tanto affascinante quanto distruttivo. La scelta di dedicarsi alla famiglia, in particolare alla madre malata, rappresenta un cambio di priorità e una ricerca di serenità personale.

Oggi, Malena si sente più realizzata e completa, una sensazione che ha descritto come liberatoria. La sua storia invita a riflettere sull’importanza delle relazioni familiari e sul supporto reciproco in momenti di difficoltà. La decisione di lasciare il mondo del porno non è stata solo una scelta professionale, ma un passo verso una vita più autentica e significativa.

In un’epoca in cui il mondo dell’intrattenimento per adulti è spesso al centro di polemiche e discussioni, la testimonianza di Filomena rappresenta una voce che si distacca da stereotipi e pregiudizi, mostrando un lato più umano e vulnerabile. La sua esperienza sottolinea come la vita possa prendere direzioni inaspettate e come le scelte personali possano riflettere un profondo desiderio di cambiamento e crescita.



