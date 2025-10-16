Fine dell’era Juventus? Rumors esplosivi: John Elkann potrebbe vendere la squadra di famiglia





Il giornalista Stefano Donati, intervenuto a Top Calcio 24 su Telelombardia, ha riferito che John Elkann sarebbe vicino alla cessione della Juventus, potenzialmente entro questa stessa stagione. La scelta di vendere segue la mossa già avvenuta con la vendita dei quotidiani La Stampa e La Repubblica da parte del gruppo Gedi, che comprende anche la Juventus. Donati ha aggiunto che la decisione appare ormai definitiva.





Sullo sfondo di questa possibile vendita emerge la figura di Tether, un leader nel mercato delle criptovalute, che detiene già una quota del 5% nel club bianconero e potrebbe diventare il principale azionista. Il fondatore di Tether, Giancarlo Devasini, noto tifoso della Juventus, è in crescita come patrimonio personale e con il prossimo aumento di capitale potrebbe diventare tra i più ricchi al mondo.

La Juventus, storicamente legata alla famiglia Agnelli da più di un secolo, rappresenta una delle poche eccezioni all’attuale tendenza di passaggi di proprietà di squadre europee a fondi esteri o investitori stranieri. Le numerose voci su una possibile vendita si rincorrono da tempo, ma la conferma della notizia rappresenterebbe un evento senza precedenti nel calcio italiano.

Nel contempo, il club deve affrontare un procedimento disciplinare avviato dalla UEFA per possibili violazioni del fair play finanziario relative agli ultimi tre anni. Secondo la relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2025, la Juventus ha ricevuto il 18 settembre la notifica formale di apertura di un’indagine per potenziale infrazione della Football Earning Rule nel triennio 2022-2025.

Il problema principale riguarda la mancata riduzione delle perdite al di sotto dei 60 milioni previsti, mentre per il parametro Squad Cost Ratio il club assicura di aver rispettato i requisiti per il 2024 e di prevederne il rispetto anche per il 2025. La Juventus ha precisato che “l’esito di tale procedimento della Uefa per la violazione del parametro della Football Earning Rule, che terrà conto anche delle prospettive di andamento per l’anno in corso e per gli anni futuri dell’insieme dei parametri economico-finanziari Uefa, è atteso per la primavera del 2026 e potrebbe dare origine ad una possibile sanzione economica (allo stato attuale di difficile quantificazione, ma di importo presumibilmente non rilevante) oltre che a possibili restrizioni sportive (quali, ad esempio, restrizioni alla registrazione di nuovi calciatori nelle liste delle competizioni Uefa)”.

In sostanza, la Juventus rischia una multa o limitazioni di mercato a livello europeo, mentre la possibile vendita del club si inserisce in un contesto di cambiamento storico e complessità finanziarie Top Calcio 24 Telelombardia .​



