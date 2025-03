Fine di un legame: scontro infuocato tra Zeudi e Shaila al Grande Fratello!

Le dinamiche all’interno della casa del Grande Fratello si intensificano dopo la quarantesima puntata del reality, andata in onda martedì 18 marzo. La serata è stata caratterizzata da nuovi scontri, con Zeudi Di Palma al centro di critiche e confronti con alcuni dei suoi compagni di avventura. Le prime scintille sono esplose durante un diverbio che ha coinvolto Zeudi, Giglio, Chiara Cainelli e Shaila Gatta. Dopo la puntata, Shaila e Chiara, amiche di Giglio, si sono ritirate in piscina per esprimere il loro disappunto nei confronti di Zeudi.





Shaila ha lanciato critiche dirette al comportamento di Zeudi, definendolo provocatorio: “Non mi piace il suo atteggiamento da attaccabrighe”. La situazione si è ulteriormente complicata quando, in attesa di iniziare una partita a biliardino, Giglio e Chiara hanno invitato Lorenzo a unirsi a loro. All’arrivo di Lorenzo, Zeudi ha rifiutato di partecipare al gioco, visibilmente infastidita dall’argomento discusso nella puntata precedente.

Lorenzo, accortosi della tensione, ha deciso di abbandonare la partita per evitare ulteriori conflitti. Tuttavia, la reazione di Zeudi non è stata ben accolta da Giglio, che l’ha rimproverata: “Non hai 12 anni, ma 24: bisogna crescere”. Anche Chiara ha cercato di farle capire che, per il bene della convivenza, è essenziale superare certe situazioni. Nonostante ciò, Zeudi ha mantenuto la sua posizione: “Io non gioco con uno che dice che mi atteggio da quando sono diventata finalista”.

Dopo il litigio, le tensioni sono continuate in piscina, dove Shaila e Chiara hanno discusso dell’accaduto. Shaila ha affermato di non voler essere coinvolta nei conflitti tra Zeudi, Giglio e Lorenzo: “Non voglio essere messa in mezzo nelle discussioni tra Zeudi, Giglio e Lorenzo”. Ha anche sottolineato che, sebbene Zeudi possa aver percepito le parole di Lorenzo Spolverato come offensive, tra i due era sempre esistito un buon rapporto. Pertanto, il rifiuto di Zeudi di giocare è stato considerato un gesto eccessivo: “Non voglio che lei mi protegga solo perché ho litigato con Lorenzo. Non ho bisogno di nessuno”.

Nel frattempo, anche Lorenzo e Giglio hanno espresso le loro opinioni su Zeudi. Lorenzo ha manifestato il suo disappunto per il comportamento della coinquilina: “Mi sono sentito escluso, anche se poi alla fine ho giocato lo stesso a biliardino”. Javier Martinez ha ipotizzato che Zeudi non riesca ad accettare le critiche e che possa essere rimasta turbata dal fatto che, durante la puntata, il pubblico abbia applaudito contro di lei. Giglio, dal canto suo, ha ribadito il suo punto di vista: “Deve crescere, è una bambina”.