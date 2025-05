Flora Canto rivela un retroscena su Brignano e Lunetta Savino: il bacio che ha fatto discutere

Flora Canto, ospite nel programma La Volta Buona condotto da Caterina Balivo, ha preso le difese del marito Enrico Brignano in merito a un commento fatto da Lunetta Savino durante un’intervista a Belve. L’attrice aveva definito Brignano come “il peggior baciatore” incontrato sul set, suscitando una reazione da parte della moglie.





Durante la trasmissione, la Balivo ha introdotto l’argomento chiedendo alla Canto un parere sulle dichiarazioni della Savino. La risposta dell’ospite è stata immediata e ironica: “Non ho visto l’intervista perché stavamo facendo sesso”. Successivamente, è stato mostrato in studio il frammento dell’intervista di Belve, in cui la Savino parlava del bacio con il comico.

La Canto ha risposto con fermezza, spiegando che, sebbene all’interno delle mura domestiche ci siano critiche tra coniugi, è diverso quando le osservazioni vengono fatte in pubblico. “Dentro casa noi mogli ai nostri mariti ne diciamo di ogni, ma quando ce li toccano gli altri…”, ha dichiarato. Ha poi aggiunto che era già a conoscenza delle difficoltà legate alla scena del bacio: “Devo dire che questa cosa la sapevo già da Enrico perché questo bacio fu faticoso”.

Entrando nei dettagli, la Canto ha spiegato che la Savino non ama particolarmente le scene di baci e che questo potrebbe aver influenzato l’interazione sul set. Ha inoltre raccontato un episodio curioso legato alla scena: “Lunetta ha dichiarato di non sopportare i baci, quindi c’è un po’ di respingenza. Enrico è stato sempre molto galante, non ha mai raccontato questa scena. Diciamo che avere questo slancio erotico passionale… Lunetta all’epoca aveva dieci anni più di lui e il ruolo non l’aiutava: aveva le ciocie, il mollettone… Lui ha attinto alle sue grandi doti attoriali. Dopo quattro ciack è arrivato un attrezzista e ha detto: Enrì, è arrivata la pizza, se non ti sbrighi si fredda. Allora le ha dato questo bacio”.

L’attrice ha poi voluto difendere ulteriormente il marito, sottolineando che altre colleghe hanno lodato le sue qualità come partner sul set. “Ci sono stati attrici dopo Lunetta Savino tipo Ilaria Spada, Ambra Angiolini che hanno dichiarato che con lui erano baci passionali. Fate pace con voi stesse”, ha affermato con tono deciso.

Nonostante le dichiarazioni della Savino, la Canto ha precisato che non c’è alcun rancore nei confronti dell’attrice e che si tratta di una questione affrontata con leggerezza. Ha concluso con una nota scherzosa: “Stiamo giocando. Se non fossimo in fascia protetta direi che mio marito è un grandissimo amatore. Bacia benissimo e la sessualità non è un problema”.

Le dichiarazioni della Savino, unite alla risposta della Canto, hanno acceso il dibattito sui social e tra i fan del comico romano. Tuttavia, la vicenda sembra essere stata affrontata con ironia da entrambe le parti, senza lasciare spazio a polemiche più profonde.

L’intervento della Canto a La Volta Buona ha messo in evidenza il forte legame tra lei e il marito, oltre a offrire uno sguardo dietro le quinte di una scena che, seppur apparentemente semplice, ha richiesto più ciak del previsto.