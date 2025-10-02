Flotilla, Landini attacca in tv chi non appoggia lo sciopero: ma quando Monti e Draghi distruggevano l’Italia taceva





Maurizio Landini ha indetto un nuovo sciopero generale, il quale comporterà un’ulteriore interruzione delle attività nel Paese. Giorgia Meloni, con una certa ironia, ha suggerito che l’intento dello sciopero sia quello di prolungare il fine settimana. Il leader sindacale, intervenuto a “L’aria che tira” su La7, ha difeso la sua posizione e criticato il Presidente del Consiglio.





“Ritengo che un Presidente del Consiglio non dovrebbe esprimersi in questi termini”, ha dichiarato Landini. “Bisognerebbe avere rispetto per due aspetti fondamentali. In primo luogo, lo sciopero non è obbligatorio. Ogni individuo decide autonomamente se aderire o meno. Chi sceglie di farlo, rinuncia al proprio stipendio. Una persona che vive del proprio lavoro e decide di rinunciare al salario per partecipare a uno sciopero, dimostra di essere profondamente convinta della causa. Scambiare la partecipazione allo sciopero, che non è il primo che organizziamo su questo tema, e il riempimento delle piazze da parte di cittadini comuni di fronte a quanto sta accadendo, per un semplice desiderio di prolungare il fine settimana, è fuorviante. Vedere persone morire, assistere a un genocidio, suscita un meccanismo di umanità e fratellanza tra le persone”.

Successivamente, il segretario generale della CGIL si è rivolto anche al Ministro dei Trasporti Matteo Salvini: “Il nostro sciopero è legittimo e rispetta la legge. Garantiremo i servizi minimi in tutto il territorio nazionale. Qualora decidesse di procedere con la precettazione, metterebbe in discussione il diritto di sciopero”.

Flotilla, Maurizio Landini insulta Meloni: “Un livello così basso non lo immaginavo” pic.twitter.com/3JdKYSK8cE — DC News (@DNews10443) October 2, 2025



