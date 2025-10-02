Flotilla, Tajani nel mirino: diretta imbarazzante e figura di m*rda durante il blocco delle barche





Dichiarazioni del Ministro Tajani a Porta a Porta: “Il diritto internazionale è rilevante, ma entro certi limiti”





Il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante la trasmissione Porta a Porta, ha espresso la sua opinione in merito al blocco navale davanti a Gaza, definendolo “una violazione del diritto”. Tuttavia, ha aggiunto che “il diritto internazionale è importante fino a un certo punto”.

Le dichiarazioni del Ministro hanno suscitato un acceso dibattito politico. L’opposizione ha definito le parole di Tajani un “scivolone istituzionale” e un “messaggio pericoloso” sul rispetto delle norme internazionali. Dal fronte di governo, alcuni esponenti hanno minimizzato l’accaduto, sostenendo che il Ministro intendesse sottolineare la centralità delle ragioni di sicurezza e la complessità del quadro operativo in mare.

“Quello che dice il diritto è importante fino ad un certo punto” Antonio Tajani, 1 ottobre 2025 Vicepresidente del consiglio dei ministri, ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale pic.twitter.com/jSPImstV8n — Mago Berlino (@MagoBerlino2) October 1, 2025

L’intervento di Tajani si inserisce in un contesto di accese discussioni riguardanti il blocco della Flotilla diretta verso Gaza e la cornice giuridica delle interdizioni in alto mare. La situazione rischia di degenerare in un caso politico-diplomatico, con potenziali ripercussioni sui rapporti dell’Italia sia in ambito UE sia nel Mediterraneo allargato.



