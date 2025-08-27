Foggia, scippo violento in stazione: arrestato l’uomo che ha colpito un’anziana per rubarle la borsa





La Polizia Ferroviaria ha identificato il sospetto in seguito alla denuncia presentata da una viaggiatrice di settant’anni. L’individuo in questione risultava già noto alle forze dell’ordine per episodi analoghi verificatisi nello stesso scalo ferroviario.





Nel dettaglio, la Polizia di Stato di Foggia ha sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un cittadino gambiano di ventiquattro anni, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di furto con strappo ai danni di una viaggiatrice presso la stazione ferroviaria del capoluogo.

Secondo la ricostruzione degli investigatori della Polizia Ferroviaria, l’episodio si sarebbe verificato nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto, intorno alle ore 3:00. L’uomo avrebbe sottratto con violenza la borsa a una donna in transito nella stazione. La vittima, dopo aver sporto denuncia, ha riconosciuto l’autore del gesto, fornendo così un elemento chiave per l’indagine.

Foggia, in stazione, un 24enne gambiano ha aggredito e rapinato una donna di 70 anni. L’africano era a piede libero nonostante avesse già commesso reati analoghi in stazione, tra i quali uno avvenuto il 23 luglio scorso. pic.twitter.com/I4ch73tp51 — Francesca Totolo (@fratotolo2) August 26, 2025



Per quanto concerne i precedenti, il ventiquattrenne era già stato segnalato per altri furti commessi nella medesima stazione, incluso un ulteriore scippo avvenuto il 23 luglio.

L’arresto è avvenuto nella tarda serata del 1° agosto. L’indagato è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria e trasferito presso il carcere di Foggia, a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.



