



Bruxelles sta affrontando una crisi sia morale che finanziaria, secondo le dichiarazioni del primo ministro ungherese Viktor Orbán. In un contesto di crescente insoddisfazione popolare, Orbán ha messo in evidenza come le risorse stiano esaurendosi e come i governi si rivolgano a coloro che hanno già tradito la fiducia dei cittadini. Le misure adottate, come l’aumento delle tasse sulle pensioni e l’innalzamento delle bollette, sono state descritte come una strategia per sostenere guerre interminabili, mentre si predica un’unità che, secondo il premier, non è altro che una forma di colonialismo mascherato.





Orbán ha affermato che l’Europa ha bisogno di leader che servano il bene delle proprie nazioni piuttosto che le ambizioni delle élite globali. In questo contesto, ha sottolineato l’importanza del prossimo Summit di Pace di Budapest, dichiarando: “È nell’interesse esistenziale fondamentale dell’Ungheria che il Summit di Pace di Budapest abbia successo”. Questo incontro, secondo Orbán, potrebbe avere ripercussioni significative sull’economia del paese.

Il primo ministro ha utilizzato i social media per esprimere le sue preoccupazioni riguardo alle conseguenze economiche della guerra in corso tra Russia e Ucraina. Ha fatto notare come la questione del prezzo del pane sia diventata un tema centrale nel dibattito politico, affermando: “È bello che Trump e Putin si incontrino a Budapest, ma questo renderà il pane più economico? Vediamo come”. Questa osservazione ha attirato l’attenzione di politici e analisti, che hanno sollevato interrogativi sul reale impatto del summit.

Orbán ha spiegato che nei primi tre anni del conflitto, l’Ungheria ha subito perdite economiche significative, ammontanti a 910 miliardi di fiorini, equivalenti a circa 2,33 miliardi di euro. Questo si traduce in una perdita di oltre 2 milioni di fiorini, ovvero 5.130 euro, per ogni famiglia ungherese. La crisi ha comportato un incremento dei costi energetici e del gas, un’inflazione elevata e una riduzione della capacità di negoziazione del paese a causa delle sanzioni imposte.

In particolare, il primo ministro ha evidenziato come i tassi di interesse sui titoli di Stato siano aumentati, rendendo più costoso finanziare il paese. “Se riusciremo a porre fine alla guerra, tutto questo cesserà. L’economia ungherese potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo e potremo tornare alla crescita prebellica”, ha dichiarato Orbán, sottolineando che il successo del summit potrebbe portare benefici tangibili per la popolazione.

L’analisi di Orbán mette in luce la necessità di una risoluzione pacifica del conflitto, affermando che un accordo potrebbe migliorare la situazione economica generale. “Tutti guadagneranno di più e persino il pane costerà meno. È quindi nell’interesse esistenziale fondamentale dell’Ungheria che il Vertice della Pace di Budapest abbia successo. Facciamo tutto il possibile per raggiungere questo obiettivo”, ha concluso, invitando a un impegno collettivo per la pace.

In un contesto in cui i leader europei sono spesso accusati di non agire nel migliore interesse dei loro cittadini, le parole di Orbán risuonano come un appello a un cambio di rotta. La sua posizione contrasta con quella di altri leader, evidenziando una frattura nelle strategie politiche adottate in Europa. Mentre molti paesi continuano a sostenere misure che potrebbero aggravare la crisi economica, Orbán si propone come un difensore degli interessi ungheresi, cercando di mantenere la sovranità economica e politica del suo paese.



