Questi sono i segnali che è cr… Vedi di più





La pelle dell’inguine è sottoposta a molte sollecitazioni — “calore, sudore, attrito, elastici stretti e depilazione” — quindi l’irritazione è comune. Una causa frequente sono i peli incarniti, quando un pelo rasato o cerato ricresce sotto la pelle formando un piccolo rigonfiamento rosso e pruriginoso. Invece di schiacciarlo, prova impacchi caldi, un’esfoliazione delicata, indumenti larghi e una breve pausa dalla rasatura.





Se i rilievi assomigliano a piccoli brufoli attorno ai follicoli piliferi e provocano prurito o dolore, potrebbe trattarsi di follicolite. Può essere causata da attrito, vestiti stretti, vasche idromassaggio o dalla presenza di batteri e lieviti sulla pelle. I casi lievi spesso migliorano con un detergente antibatterico e un leggero antibiotico da banco, mentre quelli più persistenti possono richiedere una terapia su prescrizione.

Chiazze rosse, squamose, ben delimitate, che prudono o bruciano — soprattutto all’interno delle cosce — possono indicare la tigna dell’inguine (tinea cruris). I funghi prosperano nelle “pieghe calde e umide”, quindi mantenere la zona asciutta è fondamentale. Indossa biancheria traspirante, cambiati subito dopo aver sudato e usa una crema antifungina come indicato. Continua il trattamento per una settimana dopo la scomparsa dell’eruzione per prevenire ricadute.

A volte l’irritazione è una semplice reazione cutanea. La dermatite da contatto può causare arrossamento, prurito o piccole vesciche a causa di profumi, saponi aggressivi, detersivi, coloranti o elastici. Eliminare il fattore scatenante e passare a prodotti senza profumo di solito aiuta. Un breve utilizzo di idrocortisone all’1% può alleviare i sintomi.

Umidità e attrito possono anche portare all’intertrigine — pelle arrossata, irritata e talvolta dolorante nelle pieghe del corpo. Tampona bene la pelle dopo il bagno, usa un asciugacapelli con aria fresca, applica polveri assorbenti o proteggi la pelle con ossido di zinco o vaselina.

Buone abitudini igieniche aiutano a prevenire problemi: fai la doccia dopo aver sudato, asciugati accuratamente, indossa tessuti traspiranti, evita abiti stretti e usa detergenti delicati. Consulta un medico se i sintomi durano più di due settimane, si estendono, diventano molto dolorosi o sono accompagnati da febbre, pus o arrossamento esteso. Con le cure adeguate, la maggior parte delle irritazioni all’inguine si risolve rapidamente.



