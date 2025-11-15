Forza Italia in lutto: scomparso a soli 59 anni l’ex Vice Governatore ligure per un malore improvviso





È venuto a mancare improvvisamente Franco Orsi, figura di spicco della politica ligure e savonese, all’età di 59 anni. La sua morte, avvenuta nella serata dell’11 novembre nella sua abitazione di Sassello, ha colto di sorpresa amici, familiari e colleghi, lasciando un vuoto significativo nel panorama politico locale. Orsi, noto per il suo impegno civico e la sua dedizione alla comunità, ha ricoperto ruoli di grande responsabilità, tra cui quello di senatore e vicepresidente della Regione Liguria.





Il malore che ha colpito Orsi si è rivelato fatale, e la notizia della sua scomparsa ha generato una profonda commozione tra i cittadini e nel mondo politico. Numerosi messaggi di cordoglio sono stati espressi, tra cui quello del presidente della Regione, Marco Bucci, che ha sottolineato l’importanza del contributo di Orsi alla vita pubblica e ha manifestato vicinanza alla sua famiglia in questo momento difficile.

La carriera di Franco Orsi è stata caratterizzata da un forte impegno politico. È stato vicepresidente della Regione Liguria dal 2000 al 2005, durante la presidenza di Sandro Biasotti, e ha servito come senatore dal 2008 al 2013 nelle file del Popolo della Libertà. Inoltre, ha ricoperto il ruolo di sindaco di Albisola Superiore per due mandati consecutivi, dal 2009 al 2019. La sua passione per la politica si era manifestata fin da giovane, quando nel 1985 entrò a far parte del Consiglio comunale di Albisola Superiore tra le fila della Democrazia Cristiana, prima di passare a Forza Italia.

Negli ultimi anni, Orsi si era allontanato dalla politica attiva, ma non aveva smesso di dedicarsi alla comunità. Era presidente del Consiglio di amministrazione di Servizi Ambientali, la società partecipata che si occupa della gestione del verde pubblico e della raccolta dei rifiuti. Questo ruolo dimostra il suo continuo impegno per il benessere della comunità locale, anche dopo il ritiro dalla vita pubblica.

Dopo aver lasciato la carriera politica, Franco Orsi si era trasferito a Sassello, dove aveva intrapreso una nuova avventura imprenditoriale dedicandosi all’agricoltura e alla gestione di un agriturismo. La sua passione per la vita rurale e la natura lo aveva portato a gestire con entusiasmo l’azienda agricola Pianale. Solo pochi giorni prima della sua morte, Orsi aveva condiviso un video sui social media in cui mostrava con orgoglio la nascita di un vitellino, testimonianza della sua nuova vita e del suo amore per gli animali e la terra.

La scomparsa di Franco Orsi non segna solo la fine di una carriera politica, ma anche la perdita di un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri. La sua figura rimarrà impressa nella memoria di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui. La comunità di Sassello e la regione ligure, in generale, piangono la sua perdita, riconoscendo il valore del suo operato e l’impatto che ha avuto sulla vita di molti.

Mentre il mondo politico si prepara a ricordare Orsi, la sua eredità continuerà a vivere attraverso le iniziative che ha promosso e le persone che ha ispirato. La sua dedizione alla comunità e il suo impegno per il bene comune sono un esempio per le future generazioni di politici e cittadini. La sua vita e la sua carriera rappresentano un capitolo importante nella storia della politica ligure, e il suo ricordo sarà onorato da tutti coloro che hanno avuto modo di collaborare con lui.



