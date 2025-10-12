Francesca Albanese alla marcia per la pace, le sue parole sul “popolo palestinese” scatenano nuove polemiche





«Il piano di pace proposto da Trump e Netanyahu presenta numerose lacune, in particolare l’assenza dei palestinesi, rappresentati da figure tecnocratiche. Dove sono?». Lo ha dichiarato Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU sui territori palestinesi occupati, a Perugia in occasione della Marcia per la pace. «Dov’è la Cisgiordania e dov’è la giustizia?», ha aggiunto.





MEDIO ORIENTE | Albanese: “Nel piano di pace per Gaza ci sono troppi assenti”. La relatrice speciale dell’Onu alla PerugiAssisi: “Dove sono i palestinesi e la giustizia?” #ANSA pic.twitter.com/obMV6d438J — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) October 12, 2025

“Quello che è stato fatto a Gaza – ha detto ancora Albanese – non è l’esito di un terremoto, ma frutto di un piano intenzionale voluto ed eseguito al fine di distruggerla. Tutto questo non c’è. Si parla di una ricostruzione sulle macerie e sulle fosse comuni, ma non di ricucire lo strappo fatto all’anima di quel popolo. Sono molto preoccupata. Certo quello che abbiamo oggi dopo due anni di genocidio è merito di Trump, ma secondo me non porterà alla pace se per pace si intende la fine della violenza. Non succederà”. Della Marcia, Albanese ha detto che “è bella, con tanta gente e consapevole”.



