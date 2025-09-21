Francesco Nozzolino: “Da 200 a 135 kg, ma nel sesso mi vergogno e temo la compassione”





Francesco Nozzolino, attore e personaggio del programma televisivo Avanti un altro, ha condiviso la sua storia di lotta contro l’obesità e le sfide personali che ha affrontato. Da anni, Nozzolino interpreta il personaggio XXXL, un chiaro riferimento alla sua fisicità. Purtroppo, il suo peso ha raggiunto i 200 chili dopo la morte della madre, avvenuta nel 2011. In quel periodo, il cibo è diventato per lui una sorta di “compagnia e conforto”, un modo per affrontare il dolore e il vuoto lasciato dalla perdita. Tuttavia, ha capito che questo non poteva continuare e ha deciso di intraprendere un percorso di cambiamento.





Grazie al suo impegno, Francesco è riuscito a ridurre il peso a 150 chili e, in un’intervista rilasciata a Fanpage.it, ha rivelato di aver perso ulteriori 15 chili, arrivando a pesare 135 chili. Nonostante i progressi, Nozzolino ha sottolineato che i limiti psicologici non svaniscono con la perdita di peso. “A volte mi rendo conto che l’immagine che ho di me stesso è ancora quella del ragazzo sovrappeso, deriso e evitato,” ha dichiarato, evidenziando le difficoltà che ancora affronta.

In merito alla sua vita sentimentale, Francesco ha ammesso di non aver mai avuto un fidanzato e di aver vissuto solo esperienze di intimità limitate. “Non ho mai avuto un fidanzato, solo qualche esperienza di intimità basica, una sorta di petting, di esplorazione fisica, ma sempre con dei limiti,” ha spiegato. La sua paura di deludere e di essere guardato con compassione lo ha portato a sentirsi inadeguato. “Penso: ‘Ma chi vuoi che ti voglia davvero?'” ha aggiunto, esprimendo le sue insicurezze.

Il tema dell’obesità è stato recentemente sollevato anche da Mario Adinolfi, che ha partecipato all’Isola dei Famosi, contribuendo a mettere in luce le difficoltà legate a questo problema. Nozzolino ha affermato di aver cercato di spiegare che l’aumento di peso non è sempre il risultato di abitudini alimentari sbagliate, ma può derivare da esperienze traumatiche, come nel suo caso, dove la morte della madre ha avuto un impatto profondo sulla sua vita. “Il cibo è diventato una compagnia, un conforto, qualcosa che mi faceva sentire pieno in un momento in cui mi sentivo vuoto in tutto il resto,” ha raccontato.

Oggi, Francesco ha raggiunto un traguardo significativo, ma riconosce che ci sono ancora sfide da affrontare. “Oggi oscillo tra i 133 e i 138 kg. Ma per me è comunque un grande traguardo, perché ho avuto la forza di scegliere di cambiare,” ha affermato. Anche se si sente più attivo e vivo, le situazioni quotidiane possono ancora risultare complicate, come viaggiare in aereo o affrontare scale ripide.

Un aspetto che Nozzolino ha voluto evidenziare è il peso dei limiti psicologici, che possono persistere anche dopo la perdita di peso. “A volte mi capita ancora di entrare in una stanza e domandarmi: ‘Mi stanno guardando perché mi conoscono o perché occupo troppo spazio?'” ha detto, riconoscendo che questi pensieri tossici sono difficili da superare. Nonostante i miglioramenti nella sua autopercezione, le insicurezze rimangono. “Quando mi guardo allo specchio oggi vedo un Francesco che ha fatto fatica, ma che ci sta provando davvero,” ha affermato.

Riguardo alla sua vita amorosa, Francesco ha espresso il desiderio di non rinunciare all’amore, pur riconoscendo le sue insicurezze. “Non voglio rinunciare all’amore, ci mancherebbe. Anzi, ne ho un bisogno immenso,” ha dichiarato. Sta lavorando su se stesso, cercando di affrontare le sue paure attraverso conversazioni e riflessioni personali.



