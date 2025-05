Francesco Pio accoltellato al polmone per aver urtato una ragazza: “Non mi ero reso conto di averla sfiorata”

Domenica 27 aprile, Francesco Pio, un giovane di 18 anni originario di Casoria, è stato vittima di una brutale aggressione mentre passeggiava nella zona di via Chiaia, a Napoli. L’episodio è avvenuto dopo che il ragazzo ha urtato accidentalmente la spalla di una ragazza. Questo gesto, apparentemente innocuo, ha scatenato una reazione violenta da parte dei ragazzi che accompagnavano la giovane.





Secondo il racconto del ragazzo, uno degli aggressori lo ha colpito alle spalle con un coltello, provocandogli una ferita profonda vicino al polmone. “Ho solo urtato inavvertitamente la spalla di una ragazza e subito i ragazzi che l’accompagnavano mi hanno aggredito e uno di loro ha tirato una coltellata alle spalle. Non ho avuto nemmeno il tempo di accorgermene e di realizzare cosa stesse accedendo. Tutto questo è assurdo”, ha raccontato Francesco Pio.

Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso. I medici hanno riscontrato diverse ferite da taglio, tra cui una che ha raggiunto il polmone con una profondità di circa 4 centimetri. Grazie al tempestivo intervento del personale sanitario, il ragazzo è ora fuori pericolo ed è stato dimesso.

Domenica 4 maggio, Francesco Pio ha ricevuto la visita del parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), al quale ha raccontato l’accaduto. “Francesco Pio è stato colpito da una coltellata la scorsa domenica sera a via Chiaia per aver urtato accidentalmente una ragazza. Gli amici di questa l’hanno vista come una provocazione alla quale hanno reagito aggredendo il giovane, prima con pugni e schiaffi e poi addirittura con un coltello provocandogli diversi tagli ed una ferita all’altezza del polmone”, ha dichiarato Borrelli.

Durante una diretta Facebook, la madre di Francesco Pio ha lanciato un accorato appello ai genitori: “Controllate sempre i vostri figli quando escono di casa. Assicuratevi che non siano armati e con chi vanno, dobbiamo interrompere questa spirale di violenza prima di piangere nuovi morti. E a chi subisce aggressioni dico: denunciate. Solo così potremo cambiare le cose”.

L’aggressione subita da Francesco Pio non è purtroppo un caso isolato. Solo pochi giorni fa, un altro giovane è stato accoltellato in piazza Dante per motivi futili. Anche in questo caso si tratta di un episodio che evidenzia una crescente problematica legata alla violenza tra i giovani. Francesco Emilio Borrelli ha espresso preoccupazione per questa situazione: “Una ferita di 4cm di profondità che ha raggiunto il polmone e avrebbe potuto causare l’ennesima tragedia nella nostra città. Fortunatamente Francesco Pio è finalmente fuori pericolo ed è tornato a casa. La cosa inaccettabile è che nella stanza dove era ricoverato c’erano altre due persone accoltellate, così come un’altra gravemente ferita perché aveva colpito con una pallonata un altro ragazzo a piazza Garibaldi. E ancora ieri sera un altro minorenne è stato accoltellato a piazza Dante da un coetaneo per futili motivi. I ragazzi devono essere disarmati”.

Il parlamentare ha inoltre sottolineato l’importanza di indagini rigorose per individuare i responsabili di questi episodi e applicare pene severe: “Chiediamo agli inquirenti la massima attenzione per questo caso perché si tratta evidentemente di soggetti inclini alla violenza e nessuno sconto di pena per chi, furbescamente, si costituisce solo dopo aver appurato di essere stato identificato dalle forze dell’ordine”.