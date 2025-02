Francesco Scaramella travolto e ucciso a 57 anni sulle strisce pedonali: l’automobilista scappa. Preso il responsabile

Ieri sera, un grave incidente stradale ha scosso la zona di Montesacro a Roma, dove un uomo di 57 anni, identificato come Francesco Scaramella, ha perso la vita dopo essere stato investito da un veicolo che poi si è dato alla fuga. Secondo le prime ricostruzioni, Francesco stava attraversando la strada quando è stato colpito. In poche ore, gli agenti del II gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale sono riusciti a identificare il veicolo coinvolto, una Range Rover, e il conducente, un uomo italiano di 39 anni. Quest’ultimo è stato denunciato per omicidio stradale, aggravato da fuga e omissione di soccorso.





Le indagini sono attualmente in corso per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. Le pattuglie del II gruppo Parioli sono intervenute immediatamente sul posto. Testimoni oculari hanno riferito che Francesco si trovava sulle strisce pedonali quando è stato investito all’altezza del civico 152, venendo sbalzato per diversi metri a causa dell’impatto.

Francesco, residente nella zona, era conosciuto nel quartiere per la sua attività di barbiere. I residenti lo ricordano come una persona gentile e laboriosa. “Era una bravissima persona e un gran lavoratore”, hanno dichiarato alcuni vicini. Il titolare di un negozio nelle vicinanze ha aggiunto: “Siamo scossi, lo conoscevo, era una persona perbene. Speriamo riescano a prendere chi l’ha investito”.

Dopo l’incidente, il conducente ha abbandonato il luogo, ma ha lasciato alcuni detriti del proprio veicolo, facilitando così le indagini. I caschi bianchi sono stati incaricati di effettuare i rilievi e di identificare il conducente dell’auto coinvolta. L’impatto è stato descritto come violento, tanto da far volare Francesco per diversi metri. Due ragazzi presenti sul posto hanno cercato di prestare aiuto, tentando di fermare le auto in arrivo da entrambe le direzioni.

Un testimone, Franco, ha condiviso la sua preoccupazione per la sicurezza della strada: “Abito qui da più di quindici anni e ho viste tante persone, anche a me care, morire sulle strisce. Lo diciamo e lo chiediamo da tempo: c’è bisogno di più sicurezza su questa strada”. La richiesta di maggiori misure di sicurezza stradale è un tema ricorrente tra i residenti della zona, che chiedono interventi per prevenire ulteriori tragedie.

Le autorità stanno ora esaminando i dettagli dell’accaduto e la posizione del conducente. La denuncia per omicidio stradale rappresenta un passo importante nelle indagini, ma resta da vedere come si evolverà il caso. La comunità è in lutto per la perdita di Francesco, un uomo stimato e rispettato nel suo quartiere.