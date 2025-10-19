Francesco Totti fa chiarezza sul “Sei unica”: “Non era per Ilary Blasi”, ma i ricordi dicono il contrario





Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha recentemente rivelato un nuovo punto di vista sulla famosa frase “Sei unica”, pronunciata in onore di Ilary Blasi dopo un gol. Durante un’intervista con il collega Luca Toni per Prime Video Sport, Totti ha affermato che quella dedica, a lungo considerata un simbolo del loro amore, era in realtà destinata ai tifosi della Roma, in particolare alla Curva. “Quella dedica era rivolta ai tifosi della Roma, in particolare alla Curva. Dicono fosse una dedica a qualcun altro? No, è un pensiero degli altri”, ha dichiarato Totti, riscrivendo così la narrazione di un momento che lui stesso aveva contribuito a creare nel corso degli anni.





Questa nuova interpretazione della dedica sembra riflettere una rabbia mai sopita nei confronti di Ilary e dei motivi che hanno portato alla rottura della loro relazione. Nonostante Blasi abbia più volte espresso il desiderio di riavvicinarsi e di mettere da parte le divergenze, Totti sembra non avere alcuna intenzione di accettare i suoi inviti alla riconciliazione. La conduttrice di Mediaset ha cercato di seppellire l’ascia di guerra, ma le parole di Totti suggeriscono che il rancore persiste.

Un altro elemento che alimenta la tensione tra i due è il presunto tradimento di Ilary con il personal trainer Cristiano Iovino. Secondo Totti, questo episodio sarebbe all’origine della decisione di separarsi. Nonostante Blasi abbia sempre negato di aver tradito l’ex marito, descrivendo la sua relazione con Iovino come superficiale e priva di sentimenti, il personal trainer ha offerto una versione diversa, affermando che tra lui e Ilary ci sarebbe stata una vera relazione.

La questione del tradimento ha pesato notevolmente sulla dinamica della coppia, contribuendo a un allontanamento che sembrava inarrestabile. Totti ha espresso il suo disappunto per la situazione, rivelando che il “caffè” con Iovino è stato un punto di rottura, un episodio che ha segnato profondamente il loro matrimonio. Questo malcontento è evidente anche nell’atteggiamento di Totti, che continua a mantenere una distanza emotiva da Ilary, nonostante i tentativi di mediazione da parte di amici e familiari.

Il legame tra Totti e Blasi è stato per oltre vent’anni una delle storie d’amore più seguite in Italia, e la loro separazione ha suscitato grande interesse mediatico. La rivelazione di Totti sul significato della sua frase iconica ha riaperto il dibattito su quanto sia complessa e sfumata la loro relazione. La dedica, che inizialmente rappresentava un gesto romantico, ora viene reinterpretata come un omaggio ai tifosi, dimostrando come le percezioni possano cambiare nel tempo.

La storia di Francesco Totti e Ilary Blasi è un esempio di come le relazioni possano evolversi e complicarsi, soprattutto quando entrano in gioco fattori esterni come la fama e le pressioni pubbliche. La nuova versione di Totti potrebbe essere vista come un tentativo di prendere le distanze da un passato che continua a pesare su di lui, ma anche come un modo per riappropriarsi della narrazione della propria vita.



