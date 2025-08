Fratellini annegati a Salou, i genitori: “Volevano solo fare un ultimo bagno prima di partire”

I genitori dei due fratelli britannici, di 13 e 11 anni, annegati a Salou, in Spagna, sono in stato di shock dopo la tragica perdita dei loro figli. La famiglia stava trascorrendo quella che doveva essere una “prima grande vacanza all’estero” insieme agli altri figli, quando l’incidente ha stravolto la loro esperienza di viaggio.





La madre e il padre, entrambi di 31 anni, avevano prenotato un soggiorno in un hotel a quattro stelle, il Best Necresco, situato a pochi passi dall’oceano, sulla famosa Llarga Beach. Martedì 29 luglio, la famiglia si preparava a concludere il soggiorno, ma la giornata si è trasformata in un incubo quando i due ragazzi hanno chiesto ai genitori di fare un ultimo bagno prima di tornare a casa. Mentre il padre è rimasto in spiaggia con i figli, la madre è tornata in hotel per prepararsi per la partenza.

Dopo un po’ di tempo senza vederli tornare, la madre è uscita nuovamente in cerca dei ragazzi, ma non è riuscita a trovarli. “È andata nel panico”, ha raccontato un’amica della coppia ai media britannici. Secondo le ricostruzioni, i due bambini si erano tuffati in acqua e, vedendoli in difficoltà, il padre si è lanciato in mare per cercare di salvarli.

Purtroppo, le condizioni del mare si sono rivelate troppo forti e nessun bagnino era presente sulla spiaggia dopo le 20:00, orario in cui è avvenuto il drammatico incidente. L’allerta è stata lanciata poco prima delle 21:00, e la polizia è intervenuta rapidamente sul posto.

Il padre e la figlia sono stati portati nell’hotel dove alloggiava la famiglia, mentre il più giovane dei fratelli è stato trasportato in ospedale con un’ambulanza aerea. L’uomo aveva ingerito “molta acqua ed era esausto”, ma i medici sono riusciti a rianimarlo. Purtroppo, per i suoi due figli non c’è stato nulla da fare.

Una zia dell’11enne ha descritto il ragazzo come “il più dolce, gentile e affettuoso che si possa desiderare di incontrare”, aggiungendo che “da grande voleva diventare uno YouTuber”. Riguardo alla 13enne, ha sottolineato che era una “persona unica”, intelligente e atletica, che si comportava come una “seconda madre” per i suoi fratelli più piccoli.

La famiglia ora attende il ritorno delle salme nel Regno Unito, un processo che potrebbe richiedere diverse settimane. La madre ha dichiarato che il personale dell’hotel l’ha sostenuta enormemente in questo momento difficile, intrattenendo gli altri figli e cercando di tenerli occupati per alleviare il dolore della tragedia.

Amici della coppia hanno raccontato che i due fratelli erano inseparabili: “A volte litigavano come cane e gatto, ma si adoravano”. La loro scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita dei genitori e degli altri membri della famiglia.

La comunità locale e i media britannici hanno espresso grande cordoglio per la perdita dei due ragazzi, sottolineando l’importanza di una maggiore sicurezza nelle spiagge, soprattutto in un periodo di alta stagione turistica. Questo tragico evento ha riacceso il dibattito sulla necessità di garantire la presenza di bagnini e di misure di sicurezza adeguate per prevenire incidenti simili in futuro.

La famiglia, devastata dalla tragedia, sta affrontando un momento di grande dolore e difficoltà. La madre ha condiviso la sua gratitudine per il supporto ricevuto, ma il dolore per la perdita dei suoi due figli rimane insopportabile. I genitori sperano che la loro storia possa servire da monito per altre famiglie e che si possano adottare misure più efficaci per garantire la sicurezza dei bambini in acqua.