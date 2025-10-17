Fratoianni costretto a prendere le distanze: Ilaria Salis nella bufera per le parole sulla tragedia dei carabinieri uccisi





Il leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, è intervenuto ai microfoni di Sky TG24 per commentare le polemiche suscitate da un recente post dell’europarlamentare Ilaria Salis, relativo alla tragedia di Castel d’Azzano, dove tre carabinieri sono morti durante un’operazione di sgombero.





“Ilaria ha scritto di stringersi al dolore delle famiglie, ha espresso solidarietà per tre lavoratori, tre servitori dello Stato, così come abbiamo fatto tutti noi, da me ad Angelo Bonelli e ad altri esponenti di Alleanza Verdi e Sinistra”, ha chiarito Fratoianni.

Il riferimento è a un post pubblicato da Salis nei giorni successivi all’esplosione che ha causato la morte dei carabinieri Valerio Daprà, Davide Bernadello e Marco Piffari. Nel suo messaggio, l’europarlamentare aveva posto l’accento sulla crisi abitativa e sulla responsabilità politica e sociale alla base di “gesti disperati”, richiamando una riflessione sulle radici strutturali del disagio che, a suo avviso, contribuiscono a queste tragedie.

Un intervento che ha generato forti reazioni e accuse di mancanza di rispetto verso le vittime. Fratoianni ha però puntualizzato:

“Ogni tragedia merita anche una lettura sistemica, ma oggi, giorno dei funerali, non è il momento per queste analisi. Verrà il tempo per riflettere sulle cause profonde, com’è giusto che avvenga in ogni caso simile, che non può essere ricondotto a un semplice gesto isolato. Ma va detto con chiarezza: questi atti vanno condannati senza esitazione e sanzionati per ciò che hanno prodotto. Su questo non ci sono dubbi”.

E ha concluso:

“Il punto fondamentale oggi è il dolore per tre persone morte mentre stavano lavorando”.



