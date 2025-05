Frecce Tricolori, incidente fuori pista all’aeroporto di Pantelleria: pilota soccorso

Un incidente ha coinvolto la pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori presso l’aeroporto di Pantelleria, situato nella parte settentrionale dell’isola siciliana. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di martedì 6 maggio, durante un’attività di addestramento. Un velivolo è uscito di pista in fase di atterraggio, finendo capovolto su un pendio dopo aver attraversato una zona erbosa. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, che hanno soccorso il pilota, riportato in ospedale con sospette fratture alle gambe. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione.





Le prime informazioni raccolte indicano che l’aereo ha subito gravi danni alla parte anteriore, ma non ci sono stati altri feriti. L’attività addestrativa delle Frecce Tricolori è stata prontamente sospesa, mentre l’aeroporto di Pantelleria è stato temporaneamente chiuso per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

Testimoni presenti sul luogo riferiscono di un possibile contatto tra due velivoli della pattuglia acrobatica durante la manovra di atterraggio. Uno dei mezzi sarebbe atterrato sull’erba senza riportare danni significativi, mentre l’altro sarebbe uscito di pista, ribaltandosi. I soccorritori, già presenti in zona per garantire la sicurezza durante le esercitazioni, sono intervenuti tempestivamente per estrarre il pilota dalla cabina e affidarlo alle cure dei sanitari. Il ferito è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sembrano gravi.

Un ulteriore sviluppo della vicenda riguarda il coinvolgimento di un terzo aereo delle Frecce Tricolori nell’incidente. Secondo una ricostruzione preliminare, uno dei caccia avrebbe perso una ruota durante la fase di atterraggio, causando l’uscita di pista e danneggiando un altro velivolo, che ha riportato problemi all’ala. L’incidente sembra essere avvenuto poco dopo una dimostrazione acrobatica nei cieli di Pantelleria. Le sirene d’allarme sono scattate immediatamente e sono state attivate tutte le procedure di emergenza previste in questi casi.

La dinamica esatta dell’accaduto è ancora oggetto di indagini da parte delle autorità competenti. L’aeroporto resterà chiuso fino al completamento delle operazioni di verifica e alla rimozione dei velivoli coinvolti. Nonostante i danni materiali e il coinvolgimento di più mezzi, la situazione non ha avuto conseguenze tragiche, grazie anche alla prontezza dei soccorsi.