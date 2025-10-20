Furgone precipita dal ponte a Recoaro Terme dopo aver sfondato il parapetto: conducente senza scampo





Un grave incidente stradale si è verificato oggi a Recoaro Terme, in Provincia di Vicenza, dove un uomo ha perso la vita dopo che il furgone che guidava ha sbandato, sfondando il parapetto di un ponte e precipitando nel torrente Agno. L’episodio è avvenuto nelle prime ore del mattino di lunedì 20 ottobre, intorno alle 6.30, mentre il furgone percorreva il ponte situato in via della Resistenza, nei pressi dello stabilimento dell’Acqua Recoaro.





Stando alle prime ricostruzioni, il conducente, un uomo di circa cinquanta anni, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, che ha colpito il parapetto in cemento del ponte, sradicandolo e cadendo per diversi metri nel greto del torrente. Il volo del furgone è stato devastante, e le condizioni del mezzo al momento del ritrovamento hanno rivelato l’impatto violento con il fondo del torrente.

Dopo che altri automobilisti hanno lanciato l’allerta, diverse squadre di vigili del fuoco e personale del Suem 118 sono giunti rapidamente sul luogo dell’incidente. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare delle corde per calarsi nel torrente e accertare il decesso del guidatore, il quale era l’unico occupante del furgone, un modello Fiorino.

Il corpo del conducente è stato successivamente recuperato dai vigili del fuoco impiegando le tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali). Per estrarre il furgone dal torrente, è stata necessaria l’intervento di un’autogrù. Nel frattempo, i carabinieri sono intervenuti per chiudere la strada e facilitare le operazioni di soccorso, oltre a condurre i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Le indagini sono attualmente in corso e una delle prime ipotesi avanzate dagli inquirenti è che l’uomo possa aver subito un malore improvviso, il che avrebbe portato alla perdita di controllo del veicolo e all’impatto fatale contro la balaustra del ponte. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e prove per chiarire ulteriormente le circostanze dell’accaduto.

La notizia ha suscitato grande commozione nella comunità di Recoaro Terme, dove l’incidente ha colpito profondamente i residenti. Le autorità locali hanno espresso le loro condoglianze alla famiglia della vittima, sottolineando l’importanza della sicurezza stradale e la necessità di prestare attenzione durante la guida, soprattutto in condizioni che potrebbero risultare pericolose.

L’incidente di oggi si inserisce in un contesto più ampio di preoccupazioni riguardo alla sicurezza stradale nella regione, dove negli ultimi anni si sono verificati diversi episodi simili. Le autorità locali stanno lavorando per implementare misure di sicurezza più rigorose, con l’obiettivo di ridurre il numero di incidenti e garantire la sicurezza degli automobilisti.



