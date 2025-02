Gaia in lacrime a Domenica In, Mara Venier la consola: ‘Per il pubblico del Festival sei ultima’

La cantante si confronta con il peso del televoto e svela il legame speciale con le altre artiste in gara a Sanremo.





Gaia Gozzi, nota per il brano “Chiamo io, Chiami tu”, ha vissuto un momento particolarmente emozionante durante la puntata speciale di Domenica In dedicata al Festival di Sanremo. Andata in onda il 16 febbraio su Rai1, la trasmissione ha visto la cantante non riuscire a trattenere le lacrime quando il giornalista Davide Maggio le ha comunicato che, secondo il televoto, si è classificata all’ultimo posto. Un momento che ha scatenato la reazione della conduttrice Mara Venier, intervenuta per difendere Gaia: “Che bisogno c’era di dirglielo?”.

“Tra noi donne non c’è competizione, siamo unite più che mai”

Durante la discussione, è stato il celebre esperto di moda Enzo Miccio a rompere il ghiaccio, chiedendo a Gaia: “C’era un po’ di competizione estetica tra voi cantanti?”. La risposta di Gaia è stata chiara e decisa: “Questa retorica è davvero superata, non riflette la realtà”. La cantante ha spiegato che, al contrario di quanto si possa pensare, tra le artiste in gara si è creato un clima di supporto reciproco.

“Siamo tutti sotto pressione”, ha aggiunto Gaia. “Elodie, ad esempio, era come su FaceTime alle 3 di notte dopo la serata delle cover. Ci sosteniamo a vicenda. Vedere una grande artista come Giorgia, con tutto ciò che ha rappresentato su questo palco, arrivare sesta mi ha dispiaciuto molto. Ma quando una di noi va avanti, è come se andassimo avanti tutte”.

Gaia ha poi voluto sottolineare un messaggio importante: “Non si parla solo dei nostri look incredibili, ma anche della nostra forza dentro e fuori dal palco. La vera competizione è con me stessa, non con le altre”.

Il peso del televoto: “Non rappresenta tutto il pubblico”

Il momento più delicato è arrivato quando Davide Maggio ha insistito sui risultati del televoto, sottolineando che Gaia si è posizionata al 26° posto con appena lo 0,34% dei voti, dietro Marcella Bella. Gaia ha risposto con serenità: “Capisco che il televoto sia un indicatore di ciò che piace, ma non rappresenta tutto il pubblico. C’è chi viene ai concerti e paga i biglietti, ma magari non televota a Sanremo”.

Nonostante l’insistenza del giornalista, Gaia ha mantenuto la calma: “Sono comunque felice di aver portato il mio spettacolo”. A quel punto, Mara Venier è intervenuta nuovamente per difendere la cantante: “A lei non cambia nulla sapere questa cosa. Potevi anche evitare di dirlo”.

Un abbraccio che parla più delle parole

L’atmosfera si è fatta ancora più intensa quando Gaia, visibilmente emozionata, ha abbracciato Mara Venier prima di lasciare il palco con i fiori in mano. Il gesto ha raccolto gli applausi del pubblico, che ha mostrato solidarietà nei confronti della giovane artista.

Questo episodio ha messo in luce non solo la vulnerabilità di Gaia Gozzi ma anche la sua capacità di affrontare situazioni difficili con dignità e maturità. Nonostante il risultato del televoto, Gaia ha dimostrato di essere una figura forte e autentica nel panorama musicale italiano.