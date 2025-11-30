Gaza, uccisi dall’Idf due fratelli palestinesi di 11 e 8 anni: «Avevano superato la linea gialla». Raccoglievano legna per il padre ferito





Due giovani fratelli palestinesi, identificati come Juma e Fadi Abu Asi, rispettivamente di 11 e 8 anni, sono stati uccisi durante un raid condotto dalle forze di difesa israeliane (IDF) nel sud della Striscia di Gaza. L’incidente è avvenuto mentre i due bambini si trovavano nei pressi della Linea Gialla, una demarcazione che segna l’area sotto il controllo israeliano, situata vicino a Khan Yunis. Secondo le dichiarazioni delle IDF, i due ragazzi avrebbero superato questa linea avvicinandosi ai militari in modo da rappresentare una “minaccia immediata”.





Le famiglie dei due bambini hanno dichiarato che i fratelli si erano allontanati da casa per cercare legna da ardere da utilizzare in casa, poiché il loro padre era rimasto ferito. Questo dettaglio ha sollevato interrogativi sulla natura del raid e sulle circostanze che hanno portato alla tragica morte dei due minori.

L’IDF ha confermato di aver ucciso tre palestinesi in due episodi distinti avvenuti nel sud della Striscia di Gaza, tutti legati al superamento della Linea Gialla. Nel primo caso, le forze della Brigata Kfir hanno individuato due persone che stavano compiendo “attività sospette” nella zona di Khan Yunis. Secondo l’esercito israeliano, i due avrebbero avvicinato i militari in modo da costituire una minaccia, portando all’intervento dell’aeronautica israeliana che ha colpito e ucciso i due individui.

I media palestinesi, tuttavia, hanno riferito che le vittime di questo attacco erano due minori, suscitando indignazione e preoccupazione tra le organizzazioni per i diritti umani e la comunità internazionale. In un secondo episodio, avvenuto nella zona di Rafah, i soldati della Brigata Nahal hanno segnalato di aver identificato un presunto militante che aveva oltrepassato la linea e si stava dirigendo verso le truppe. Anche in questo caso, l’esercito ha dichiarato che l’uomo è stato “eliminato per rimuovere la minaccia”.

La morte di Juma e Fadi Abu Asi ha riacceso il dibattito sulla violenza e sui conflitti in corso nella regione, evidenziando le conseguenze tragiche che tali scontri possono avere sui civili, in particolare sui bambini. Le organizzazioni per i diritti umani hanno esortato le autorità israeliane a garantire maggiore protezione ai minori e a rivedere le regole d’ingaggio delle forze armate.

In risposta a questi eventi, diversi gruppi palestinesi e attivisti hanno organizzato manifestazioni di protesta, denunciando l’uso della forza letale contro i civili e chiedendo giustizia per le vittime innocenti. La comunità internazionale ha espresso preoccupazione per l’andamento della situazione nella Striscia di Gaza e per l’impatto che le azioni militari israeliane hanno sulla popolazione civile.

Le autorità israeliane, da parte loro, difendono le loro operazioni militari come necessarie per garantire la sicurezza dei propri cittadini e prevenire attacchi da parte di gruppi militanti. Tuttavia, la perdita di vite innocenti, specialmente quella di bambini, continua a sollevare interrogativi etici e morali sulle modalità di conduzione delle operazioni militari.

Mentre le indagini proseguono e si cercano ulteriori informazioni sulle circostanze di questo tragico evento, la comunità internazionale rimane in attesa di sviluppi. La morte di Juma e Fadi rappresenta un drammatico promemoria della fragilità della vita nella regione e della necessità di cercare una soluzione pacifica e duratura al conflitto israelo-palestinese.



