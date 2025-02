Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa sono stati rinvenuti senza vita nella loro abitazione a Santa Fe

Gene Hackman, celebre attore americano, e sua moglie, la pianista classica Betsy Arakawa, sono stati trovati senza vita mercoledì nella loro residenza a Santa Fe, situata a nord-est della città. La conferma della loro morte è stata rilasciata dallo sceriffo della contea di Santa Fe, Adan Mendoza, poco dopo la mezzanotte. Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero segni evidenti di un atto criminale, ma non è stata fornita alcuna causa di morte né indicazioni su quando la coppia possa essere deceduta.





Gene Hackman, che ha recentemente compiuto 95 anni il 30 gennaio, era noto per la sua riservatezza e si era ritirato dalla recitazione più di vent’anni fa. Il suo ultimo film risale al 2004, intitolato “Due candidati per una poltrona”. L’ultima apparizione pubblica di Hackman è stata nel 2021, quando una foto scattata dal fotografo James L Neibaur ha mostrato l’attore in buone condizioni di salute. Neibaur ha descritto l’occasione, sottolineando che Hackman era attivo, andava in bicicletta quotidianamente e continuava a dedicarsi ai suoi hobby e amici.

La carriera di Gene Hackman è stata costellata di successi e riconoscimenti. Ha esordito nel mondo del cinema con il film “Bonnie e Clyde” nel 1967 e ha recitato in numerosi film iconici, tra cui “Superman”, “The French Connection” e “Get Shorty”. La sua filmografia include anche titoli di grande successo come “Senza via di scampo”, “Mississippi Burning – Le radici dell’odio”, “Lo spaventapasseri”, “Il braccio violento della legge”, “La giuria”, “Potere assoluto” e ruoli più leggeri in “Piume di struzzo” e “Frankenstein Junior”.

Hackman ha vinto due premi Oscar, uno per la migliore interpretazione maschile in “Il braccio violento della legge” nel 1972 e l’altro come miglior attore non protagonista in “Gli spietati” nel 1993. Ha ricevuto anche quattro Golden Globe, di cui uno alla carriera, due BAFTA, un Orso d’argento e numerosi altri riconoscimenti. Fino al 2022, Hackman era l’attore vivente più anziano a vincere il Premio Oscar per la migliore interpretazione maschile.

Nel 2004, Hackman annunciò il suo ritiro definitivo dal cinema, lasciando Los Angeles per stabilirsi nella tranquillità del New Mexico. Sebbene inizialmente alcuni avessero ipotizzato che questa scelta fosse legata alla sua vita matrimoniale, si è rivelato che il motivo principale era il forte stress accumulato, aggravato da problemi di salute, tra cui difficoltà cardiache.

La notizia della morte di Gene Hackman e Betsy Arakawa ha suscitato un’ondata di tristezza tra i fan e i colleghi del settore cinematografico. La loro vita insieme era stata caratterizzata da un forte legame, e la scomparsa di entrambi ha colpito profondamente chi li conosceva e ammirava il loro lavoro.

La carriera di Hackman ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama cinematografico, e il suo contributo all’industria dell’intrattenimento sarà sempre ricordato. La sua abilità nel dare vita a personaggi complessi e memorabili ha fatto di lui uno degli attori più apprezzati della sua generazione.

L’assenza di Gene Hackman rappresenta una perdita significativa per il mondo del cinema, e il suo lascito continuerà a vivere attraverso le sue opere. La comunità cinematografica e i fan di tutto il mondo si uniscono nel piangere la sua scomparsa e quella di Betsy Arakawa, mentre riflettono sull’impatto duraturo che entrambi hanno avuto nelle loro rispettive carriere.