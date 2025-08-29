Gerry Scotti in lacrime a La Ruota della Fortuna: il ricordo commosso di Fabrizio Frizzi





Durante la puntata de La ruota della fortuna del 28 agosto, Gerry Scotti non ha proprio retto l’emozione quando si è ritrovato a ricordare il suo amico Fabrizio Frizzi. Succede che, davanti al tabellone con una frase di Toy Story (sì, proprio quella), Scotti si ferma e, occhi lucidi, dice: “Qui voglio un applauso bello e sono anche un po’ emozionato. In Italia ce la ricordiamo con il protagonista che aveva la voce di Fabrizio Frizzi.” Boom, applausone del pubblico – e lui lì, visibilmente toccato. Eh, certe cose non si fingono.





Frizzi, che dire… se n’è andato troppo presto, il 26 marzo 2018, a soli 60 anni, dopo aver lottato contro un brutto tumore. Gli sono rimaste accanto fino alla fine la moglie Carlotta e la figlia Stella. Tra lui e Scotti c’è sempre stata quella rivalità da copione, Rai contro Mediaset, ma in realtà si volevano un gran bene. Scotti, addirittura ai funerali, aveva detto: “Scherzando gli chiedevo di fare qualche punto in meno di share. Siamo molto meno rivali di quanto si pensi.” Insomma, tutta un’altra storia rispetto alle faide che si leggono in giro.

E ora? Beh, Scotti si prepara a una nuova sfida: il ritorno de La ruota della fortuna se la dovrà vedere con Affari Tuoi, che rientra su Rai1 con Stefano De Martino. Si prevede una bella battaglia a colpi di ascolti, visto che il game show di Canale5 sta già facendo numeri mica male. E De Martino, a quanto pare, è già dato come prossimo papabile per Sanremo. Insomma, la TV italiana non dorme mai – e nemmeno noi, che la seguiamo come una serie Netflix.

