Getta gattini appena nati tra i rifiuti, scoperta choc degli operatori: “Non siamo riusciti a salvarli”





Viviamo ormai tutti schiacciati tra cemento e traffico, e in mezzo a questo casino la convivenza con gli animali domestici—cani, gatti, criceti con crisi d’identità—richiede un minimo di testa sulle spalle. Spoiler: spesso manca. Gli episodi di abbandono e maltrattamento continuano a saltar fuori, e ogni volta la storia fa male, soprattutto quando ci vanno di mezzo cuccioli che non hanno manco aperto gli occhi.





Diciamolo chiaro: a volte la gente è semplicemente impreparata o – peggio – se ne frega, e finisce per fare cose che non sono solo illegali, ma pure uno schiaffo a qualsiasi briciolo di coscienza. Qui c’è poco da girarci intorno. In questi casi, tocca ringraziare chi si fa carico di segnalare e le forze dell’ordine che cercano di rimettere insieme i pezzi.

Prendi quello che è successo pochi giorni fa a Calcinaia, in provincia di Pisa. Mentre facevano il solito giro porta a porta, un paio di operatori ecologici sentono un miagolio flebile da un sacchetto buttato nell’umido. Aprono e trovano due gattini neonati: uno era già morto, l’altro ferito gravemente. Roba che ti si stringe lo stomaco solo a pensarci.

Nonostante abbiano portato subito il piccolo superstite dal veterinario, niente da fare—non ce l’ha fatta. Hanno chiamato la Polizia Locale, che si è messa a indagare: risalendo al bidone, hanno beccato la proprietaria, una signora del posto. Interrogata, la donna ha confessato di aver buttato via i due gattini; la sua gatta aveva appena partorito cinque cuccioli, due nati male, e lei—preso dal panico, a sentire lei—li ha gettati via così. Ovviamente, la denuncia per maltrattamento è partita lo stesso. “Panico” o no.

A questo punto la Polizia Locale ha lanciato il solito appello: sterilizzare gli animali non è solo buon senso, è un vero atto d’amore. Perché, diciamocelo, troppe cucciolate finiscono per strada o, peggio, nella spazzatura. Prendersi cura degli animali vuol dire anche non chiudere gli occhi davanti alle proprie responsabilità. Il comandante Francesco Frutti l’ha messa giù netta: “La tutela degli animali è parte della nostra missione. Fanno parte anche loro della comunità e meritano rispetto.” Amen.



