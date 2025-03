Giglio riceve consigli dall’ex fidanzato di Yulia, Simone Costa, riguardo alla relazione con la modella, mentre emergono nuove indiscrezioni sulla vita di Yulia dopo il Grande Fratello

Negli ultimi giorni, il rapporto tra Giglio e Yulia Bruschi ha attirato l’attenzione del pubblico e dei fan del Grande Fratello, con nuovi sviluppi che gettano ombre sulla relazione. Dopo l’uscita di Yulia dal reality condotto da Alfonso Signorini, sono circolate voci riguardanti la sua vita al di fuori della Casa. Prima è stata avvistata a ballare in discoteca con un ragazzo, suscitando interrogativi sui suoi comportamenti, e successivamente ha cercato di smentire qualsiasi insinuazione al riguardo.





L’ex fidanzato di Yulia, Simone Costa, ha rilasciato dichiarazioni che hanno sollevato ulteriori dubbi. Simone, noto per aver denunciato Yulia a causa di un episodio in cui le lanciò un bicchiere in faccia, è tornato a parlare della sua ex durante un’intervista a 361 Lounge. In questa occasione, ha rivelato di aver avuto contatti recenti con Yulia, aggiungendo dettagli che potrebbero complicare ulteriormente la situazione per Giglio, il quale sembra avere fiducia nella giovane.

Simone ha affermato: “Quando è uscita dalla casa del GF, ha dormito da me”, ma non ha specificato ulteriormente i dettagli di questo incontro. Ha anche menzionato che si sono visti a San Valentino, durante il quale le ha fatto un regalo. In cambio, Yulia gli ha dato un braccialetto con dei cuoricini, un gesto che potrebbe suggerire un certo grado di intimità tra i due.

La giornalista Grazia Sambruna ha mostrato una fototessera di Yulia, che secondo Simone le sarebbe stata regalata da lei, con la scritta “8 febbraio 2025, I love you”. Queste rivelazioni hanno fatto sorgere interrogativi sulla genuinità dei sentimenti di Yulia nei confronti di Giglio. Simone ha insinuato che la relazione tra Yulia e Giglio potrebbe non essere autentica, suggerendo che Yulia dovrebbe essere più trasparente riguardo ai suoi sentimenti e non isolarsi.

“Se la loro relazione è una farsa? Lei dovrebbe parlare e non chiudersi”, ha detto Simone. In effetti, Yulia è recentemente scomparsa dai social media e non ha partecipato attivamente al Grande Fratello, il che ha alimentato ulteriormente i dubbi sulla sua situazione attuale.

Simone ha anche espresso scetticismo riguardo alla serietà della storia tra Giglio e Yulia, affermando: “C’è stato affetto, sono stati chiusi per molto tempo”. La sua opinione è chiara: “Un consiglio per Giglio? Scappa”. Questo avvertimento potrebbe influenzare le decisioni di Giglio, che finora ha mostrato una certa lealtà nei confronti di Yulia.

La situazione si complica ulteriormente, poiché Giglio non è a conoscenza delle dichiarazioni di Simone e delle voci che circolano su Yulia. Mentre i fan del programma seguono con attenzione ogni sviluppo, la tensione all’interno della Casa e all’esterno continua a crescere. La questione della sincerità di Yulia e della sua relazione con Giglio è ora diventata un argomento di dibattito tra i telespettatori.