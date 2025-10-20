Giorgia Meloni durissima dopo l’omicidio dell’autista del bus: ‘Siete dei vigliacchi criminali’





Un grave episodio di violenza si è verificato lungo la superstrada Rieti-Terni, nei pressi dello svincolo di Contigliano, dove un pullman che trasportava i tifosi della squadra di basket di Pistoia (A2) è stato assaltato, probabilmente, dai tifosi della squadra di Rieti. Durante l’assalto, il secondo autista del pullman, Raffaele Marianella, ha perso la vita dopo essere stato colpito da un mattone lanciato da un gruppo di aggressori. L’incidente ha portato all’apertura di un fascicolo per omicidio volontario, al momento contro ignoti, presso la procura di Rieti.





Secondo le prime ricostruzioni, dopo che la polizia aveva scortato i tifosi toscani, sembrava che la situazione fosse tornata alla normalità. Tuttavia, alcuni tifosi della squadra di Rieti avrebbero intercettato e seguito il pullman per diversi chilometri lungo la statale 79 in direzione di Terni. Giunti nei pressi di Contigliano, è scattato l’assalto, che ha preso di mira la parte anteriore del mezzo.

Una decina di tifosi reatini sono stati condotti in questura nella notte seguente, ma nessuno è stato arrestato. Un tifoso presente a bordo del pullman ha raccontato: “All’improvviso il nostro pullman è stato colpito da una pioggia di sassi che arrivavano dal basso. Non ci eravamo accorti di nulla, perché sulla strada non c’era nessuno. Siamo tutti sconvolti”. Un altro membro del gruppo, in una nota del club “Baraonda Biancorossa”, ha espresso il proprio dolore: “Siamo sconvolti per quanto accaduto ieri sera. Le scene strazianti che abbiamo vissuto ci hanno lasciato completamente senza parole. In questo momento, tutti i nostri pensieri vanno alla famiglia di Raffaele. Esprimiamo ai suoi cari le più profonde condoglianze per questa morte così terribilmente ingiusta”.

Le autorità stanno indagando sull’accaduto e gli investigatori sospettano che l’assalto fosse premeditato, data la modalità con cui si è svolto. La Polizia ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza lungo il percorso dal PalaSojourner al bivio della superstrada per Terni, per identificare eventuali sospetti. Il premier Giorgia Meloni ha commentato l’episodio, definendolo “una notizia terribile che lascia senza parole” e ha descritto l’incidente come “un atto di violenza inaccettabile e folle”. Ha inoltre auspicato che “i responsabili di questo gesto vigliacco e criminale vengano individuati e assicurati rapidamente alla giustizia”.

La società Sebastiani Rieti ha messo a disposizione un altro pullman per il rientro dei tifosi pistoiesi, ma il questore ha disposto che tutti i passeggeri del pullman coinvolto rimanessero sul posto per fornire testimonianze. Il ministro dello sport, Andrea Abodi, ha espresso il suo sgomento, affermando: “Ma come è possibile morire così, mentre si torna a casa dopo una partita di basket?”. Ha descritto l’assalto come “sconvolgente” e ha condannato i responsabili, affermando che “questi criminali non potranno mai essere definiti tifosi”.

Il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, ha condannato l’atto, definendolo “un atto criminale scioccante” e ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima, alla società e alla città di Pistoia. La nota del club Pistoia Basket 2000 ha espresso sconcerto per la dinamica dell’incidente e il presidente Joseph David ha manifestato il suo cordoglio alla famiglia dell’autista.

Il segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, Domenico Pianese, ha denunciato l’omicidio, evidenziando che “un delinquente travestito da tifoso ha trasformato una competizione sportiva in un’aggressione criminale”. Ha sottolineato che i violenti che perpetrano tali atti non possono essere considerati tifosi, ma solo teppisti che mirano alla tragedia. Pianese ha insistito sulla necessità di introdurre nuove misure legislative per ripristinare il potere deterrente delle norme penali.



