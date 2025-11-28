Giorgia Meloni sul confronto con Schlein: “Accetto, ma voglio anche Conte”





Secondo quanto riportato, Elly Schlein avrebbe accettato l’invito di Fratelli d’Italia a partecipare ad Atreju, a condizione di un confronto diretto con la Premier Giorgia Meloni. Atreju si è sempre distinta per la sua apertura al dialogo, anche con chi esprime opinioni divergenti. Pertanto, la Premier Meloni si dichiara pronta a confrontarsi con l’opposizione, sottolineando tuttavia che al confronto dovrebbe partecipare anche Giuseppe Conte.





La Premier Meloni ha comunicato questa posizione sui social media, adducendo due ragioni a sostegno della sua richiesta. La prima è che Giuseppe Conte, a differenza di Elly Schlein, ha partecipato ad Atreju in passato, anche durante il suo mandato come Presidente del Consiglio, senza porre alcuna condizione. La seconda ragione è che non spetta alla Premier Meloni stabilire chi sia il leader dell’opposizione, in quanto il campo avverso non ha ancora designato un proprio rappresentante. Di conseguenza, la Premier Meloni si dichiara disponibile a un confronto congiunto con entrambi i leader.

Nell’attuale contesto politico italiano, caratterizzato da una forte polarizzazione, si assiste a un tentativo da parte dei leader del Partito Democratico (Pd) e del Movimento 5 Stelle (M5S), Elly Schlein e Giuseppe Conte, di organizzare una sorta di primarie di coalizione durante la loro partecipazione ad Atreju. Questo evento, organizzato da Fratelli d’Italia, è diventato un appuntamento di rilievo per la politica italiana a fine anno.

La necessità di un confronto tra Schlein e Conte nasce dalla mancanza di un leader riconosciuto all’interno del centrosinistra. Entrambi i leader ritengono naturale che sia loro a guidare la coalizione, ma la mancanza di un accordo interno ha generato tensioni e divisioni. L’intervento della Premier Meloni, con la proposta di un confronto diretto tra Schlein e Conte, sembra voler alimentare ulteriormente queste tensioni, contribuendo a creare un clima di incertezza e instabilità all’interno del centrosinistra.



