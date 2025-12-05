La vita privata di Sandro Giacobbe: l’amore per la moglie Marina e i figli Andrea e Alessandro





Il cantautore Sandro Giacobbe si è spento all’età di 75 anni, a causa delle conseguenze di un tumore alla prostata. La sua vita è stata segnata non solo dalla musica, ma anche da una intensa storia personale, inclusa una vita sentimentale piuttosto movimentata. Celebre per successi come “Signora mia”, “Gli occhi di tua madre” e “Il giardino proibito”, Giacobbe ha lasciato un segno indelebile nel panorama musicale italiano. Era padre di Alessandro e Andrea, avuti dal suo primo matrimonio, e nel 2022 si era sposato con Marina Peroni, con cui aveva condiviso gli ultimi 15 anni della sua vita.





La differenza di età di 27 anni tra Giacobbe e Peroni non ha mai rappresentato un ostacolo per la coppia. In un’intervista a Caterina Balivo nel programma La volta buona, i due hanno parlato della loro relazione, evidenziando l’importanza del rispetto e della stima reciproca. Marina Peroni ha affermato: “Da una persona grande come lui si impara tutto, come prendere la vita, ma su tutto dal cucinare a vivere. Ti insegna tante cose relative a qualsiasi aspetto, ma chi non si innamora di Sandro? Lui è la mia vita”. La loro storia d’amore è stata costruita su fondamenta solide, garantendo un legame duraturo e sempre più forte nel tempo.

Il legame di Sandro Giacobbe con i suoi figli è stato altrettanto significativo. In diverse occasioni, ha parlato pubblicamente dei suoi ragazzi, Alessandro e Andrea, con i quali condivide un rapporto profondo. Andrea, in particolare, ha affrontato una difficile battaglia contro il cancro in tenera età. Giacobbe ha raccontato: “Un papà non dovrebbe mai sentire che suo figlio ha un tumore ed è in pericolo di vita. Avrei voluto morire io al suo posto. La cosa sembrava risolta ma tre anni dopo c’è stata una recidiva e ho dovuto fare una scelta difficilissima. Ho deciso di farlo operare e oggi ha 31 anni ed è sanissimo”. Queste parole testimoniano l’amore e la preoccupazione di un padre che ha vissuto momenti di grande angoscia.

I percorsi di vita dei suoi figli sono stati diversi. Andrea Giacobbe ha intrapreso la carriera musicale, pubblicando nel 2023 il singolo “Lettera al gigante” e partecipando a eventi come Oggi è un altro giorno e BellaMa’. Dall’altra parte, Alessandro ha seguito la sua passione per il calcio, giocando in Eccellenza e allenando nel 2024 la Sammargheritese in Promozione. Questa dedizione riflette l’impegno e la passione che Sandro Giacobbe ha sempre mostrato nella sua carriera, in particolare nella Nazionale Cantanti, di cui è stato allenatore.

La vita di Sandro Giacobbe è stata caratterizzata da sfide e successi, ma anche da un amore profondo per la musica e per la sua famiglia. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita non solo per i suoi cari, ma anche per il mondo della musica italiana, che piange un artista capace di emozionare e di toccare il cuore di molti.



