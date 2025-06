Giostra si ribalta all’improvviso: tre 16enni cadono e restano ferite, il video dall’incidente in Spagna

Un grave incidente si è verificato lo scorso sabato sera in un luna park situato a Castro Urdiales, nella regione spagnola della Cantabria. Durante il primo giorno di apertura delle attrazioni e delle bancarelle per una festa locale, una giostra ha subito un guasto improvviso, provocando il ribaltamento di una delle cabine in movimento e il ferimento di tre ragazze di 16 anni che si trovavano a bordo.





Secondo quanto riportato, l’incidente è avvenuto intorno alle 19:00, mentre numerose famiglie e giovani si trovavano nell’area delle giostre. L’attrazione, che consisteva in una struttura che solleva e ruota cabine nell’aria, aveva già completato diversi giri prima che si verificasse il problema tecnico. La cabina coinvolta si è ribaltata bruscamente, facendo cadere le tre adolescenti.

Le dinamiche dell’incidente sono state drammatiche: due delle ragazze sono state sbalzate fuori dalla cabina, mentre la terza è rimasta parzialmente aggrappata a una maniglia, sospesa a testa in giù. La situazione si è risolta solo quando l’addetto alla giostra è riuscito a fermare l’attrazione.

La più gravemente ferita è stata la prima ragazza a cadere, che ha battuto la testa contro la barra di sicurezza prima di precipitare sulla strada vicino alla giostra. La seconda adolescente ha urtato la ringhiera della cabina ed è caduta all’interno dell’area della giostra, riportando contusioni. La terza ragazza, invece, ha colpito un palo della luce mentre era ancora aggrappata alla cabina, subendo ferite lievi.

Le autorità locali e i soccorsi si sono immediatamente mobilitati. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale, i paramedici del servizio sanitario e la Guardia Civil. Le tre giovani sono state trasportate in ospedale per ricevere cure mediche. Tra loro, la ragazza con la ferita alla testa è stata ricoverata per accertamenti legati a un possibile trauma cranico. Nonostante la gravità dell’accaduto, nessuna delle adolescenti è in pericolo di vita.

La giostra è stata immediatamente chiusa al pubblico e sottoposta a verifiche per determinare le cause del guasto. I responsabili della fiera e il consiglio comunale hanno dichiarato che l’attrazione era in possesso dei permessi necessari e aveva superato le ispezioni tecniche richieste. Tuttavia, le indagini sono ancora in corso per stabilire eventuali responsabilità.