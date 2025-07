Jannik Sinner raggiunge la semifinale di Wimbledon dopo aver superato Ben Shelton in tre set. L’altoatesino affronta la sfida con una fasciatura al gomito destro

Londra – Jannik Sinner, attuale numero uno del tennis mondiale, ha conquistato un posto nella semifinale di Wimbledon 2025 grazie alla vittoria contro lo statunitense Ben Shelton, decima testa di serie del torneo. Il match, disputato sul prestigioso Campo Centrale, si è concluso con il punteggio di 7-6, 6-4, 6-4 in favore dell’altoatesino, che ha giocato nonostante un evidente problema al gomito destro, infortunatosi durante il precedente incontro contro Grigor Dimitrov.





La prestazione di Sinner è stata impeccabile, dimostrando grande determinazione e capacità di adattamento anche in condizioni fisiche non ottimali. Dopo aver superato il tie-break del primo set, il tennista italiano ha mantenuto il controllo nei successivi due parziali, sfruttando al meglio le occasioni e contenendo la potenza del servizio del suo avversario.

Al termine della partita, Sinner ha condiviso le sue impressioni nell’intervista a bordo campo: “Sono contento, le sensazioni sono decisamente diverse ma giocare contro di lui è difficilissimo. Hai delle occasioni e poi lui serve benissimo ma nel complesso… ci giochiamo sempre di più. Impariamo a conoscerci un po’ meglio”. Parole che sottolineano il rispetto per il talento di Shelton, ma anche la soddisfazione per aver gestito con successo una sfida impegnativa.

Il prossimo avversario di Sinner sarà deciso dall’altra semifinale, che vede protagonisti il serbo Novak Djokovic e l’italiano Flavio Cobolli. La sfida si preannuncia intensa, e l’altoatesino non nasconde l’entusiasmo per l’opportunità di competere ancora una volta sul palcoscenico di Wimbledon. “Non vedo l’ora di affrontare questo tipo di battaglie. È ancora più speciale giocare davanti a voi. È un onore e una sensazione incredibile. Grazie”, ha dichiarato rivolgendosi al pubblico.

Durante l’intervista, Sinner ha anche ricordato i suoi esordi a Wimbledon e l’emozione di giocare sul Campo Centrale: “Ricordo la mia prima volta che ho giocato sul Campo Centrale e la prima volta che ho giocato qui in semifinale. Wimbledon è il torneo più speciale che abbiamo. Essere tra i primi quattro significa molto per me ma quando sei in una partita con molta tensione cerchi di non pensarci”.

Un elemento che ha caratterizzato questa edizione del torneo per Sinner è stato sicuramente l’infortunio al gomito destro, che ha rischiato di compromettere la sua partecipazione alla sfida contro Shelton. Nonostante ciò, l’atleta ha dimostrato grande resilienza e determinazione, gestendo al meglio la situazione grazie al supporto del suo team. “È migliorato molto da ieri a oggi (il gomito ndr). Ieri la mia giornata è stata molto breve in allenamento, di circa 20 minuti con gli allenatori. Non voglio scuse, oggi ho giocato il mio tennis e l’ho dimostrato”, ha spiegato.

La semifinale di Wimbledon rappresenta un momento cruciale nella carriera di Jannik Sinner, che si conferma tra i protagonisti assoluti del circuito mondiale. L’atmosfera unica del torneo e il caloroso sostegno del pubblico sembrano essere motivazioni aggiuntive per l’altoatesino: “Non vedo l’ora. Non c’è palcoscenico migliore per giocare a tennis. Credo di averlo dimostrato oggi. L’atmosfera mi aiuta tantissimo. Grazie mille per il supporto”.

Mentre l’attesa cresce per scoprire chi sarà il prossimo avversario di Sinner, gli appassionati di tennis possono già celebrare un traguardo importante per l’Italia in uno dei tornei più prestigiosi al mondo. Con la sua determinazione e il talento dimostrato finora, l’altoatesino promette di regalare ancora emozioni ai suoi tifosi e di continuare a scrivere pagine importanti nella storia del tennis.