Giulia e Mariangela a C’è Posta per Te vogliono ritrovare Al Bano dopo 50 anni, ma lui replica: ‘Sono bugie, perché mi accusano?’

Al Bano si trova di fronte a tre donne che lo hanno conosciuto in passato, tra amori platonici e una fan centenaria che realizza il suo sogno.

Durante la puntata di sabato 1 febbraio di C’è Posta per te, Al Bano è stato protagonista di una delle storie più emozionanti e sorprendenti del programma. Il cantante ha accettato l’invito e si è seduto in studio, pronto a scoprire chi l’aveva chiamato. Maria De Filippi lo ha accolto con il consueto entusiasmo, scherzando sul fatto che avrebbe dovuto essere pronto a tutto, ma l’incontro con le tre donne che lo attendevano è stato tutt’altro che ordinario.





Un amore platonico a distanza: Mariangela e Giulia raccontano il loro legame con Al Bano

La prima a parlare è stata Mariangela, che ha subito ricordato al cantante il loro incontro di 60 anni fa. La signora aveva 16 anni e lavorava in ufficio quando Al Bano, che all’epoca suonava in giro, si presentò davanti alla sua porta. Mariangela racconta di come lui le abbia proposto di accompagnarla a lavoro, ma lei rifiutò l’offerta di salire sulla sua lambretta perché già fidanzata. Nonostante la distanza, le loro vite si incrociarono per qualche tempo. Maria De Filippi ha mostrato al cantante alcune foto di Mariangela, ma Al Bano, con un sorriso, ha scherzato: “Sono balle, mia mamma non si è mai mossa da Cellino San Marco”.

La seconda donna a prendere la parola è stata Giulia, che ha iniziato dicendo: “Guardami, non sono Sophia Loren o Marylin Monroe, ma mi piace vestirmi bene”. La sua storia con Al Bano risale a quando lavorava in una ditta di gioielli proprio di fronte al ristorante dove il cantante lavorava come cameriere. Nonostante i mesi di sguardi incrociati, Giulia non ha mai avuto occasione di avvicinarsi ulteriormente al suo idolo, anche se lo ha invitato a cena. Al Bano non ha ricordato nulla di quei momenti.

Una fan centenaria: Giulia realizza il suo sogno di incontrare Al Bano

Il momento più emozionante è arrivato quando Maria De Filippi ha presentato Giulia, una signora che tra poco compirà 100 anni e che è stata una grande fan di Al Bano per tutta la sua vita. La signora ha raccontato di come abbia cercato più volte di incontrare il cantante, andando sotto la sua casa senza mai riuscire a vederlo. Con il suo figlio, che crede somigli al famoso cantante, Giulia ha voluto chiedere a Al Bano: “Senti, hai la ricetta per arrivare a 99 anni?”. Il cuore del cantante è stato toccato, e ha abbracciato le tre donne che avevano condiviso con lui il loro amore e la loro ammirazione.

Questa puntata di C’è Posta per te è stata un tributo all’amore, ai ricordi e alla gratitudine, ma anche alla possibilità di realizzare sogni mai dimenticati, come quello di Giulia di incontrare il suo amato Al Bano.