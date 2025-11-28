Giuseppe Giuliani, medico di Saronno, trovato senza vita nel suo studio: ordinata l’autopsia





Il dottor Giuseppe Giuliani, nato nel 1965, è stato trovato senza vita ieri, giovedì 27 novembre, nel suo studio privato situato in via Vecchia per Solaro, a Saronno, in provincia di Varese. Fino al momento della sua morte, il dottor Giuliani ricopriva il ruolo di Direttore di Struttura Complessa del Servizio di Medicina di Laboratorio dell’ASST-Rhodense, incarico che aveva assunto nel 2011. Era anche Direttore del Dipartimento di Medicina dei Servizi Diagnostici e Terapeutici dell’ASST-Rhodense.





Le cause del decesso del medico sono attualmente poco chiare. Fonti investigative confermano che i carabinieri della compagnia di Saronno stanno indagando sulla vicenda, su disposizione della Procura di Varese. Non si sa se il dottor Giuliani abbia subito un malore fatale o se ci siano altre circostanze da considerare. Per questo motivo, è stata disposta un’autopsia, che sarà effettuata presso l’Istituto di medicina legale di Pavia.

Nato a Locorotondo, in provincia di Bari, il dottor Giuliani era molto conosciuto e rispettato nella comunità in cui viveva, Garbagnate, nel Milanese, così come a Saronno, dove gestiva un ambulatorio specializzato in Ozonoterapia, Microbiologia e Virologia. La sua carriera professionale lo aveva reso un punto di riferimento per molti pazienti, grazie alla sua competenza e dedizione.

Secondo alcune fonti, il dottor Giuliani sarebbe stato il primo cittadino di Locorotondo a ricevere il vaccino contro il Covid-19, il 31 dicembre 2020. Considerava il vaccino “una delle più grandi scoperte della scienza medica” e aveva sempre incoraggiato la popolazione a sottoporsi alla vaccinazione, sottolineando l’importanza di questo gesto in un periodo così critico per la salute pubblica.

Oltre alla sua carriera professionale, il dottor Giuliani era anche un appassionato sportivo, in particolare del ciclismo e di attività all’aperto, come emerge dai suoi canali social. La sua morte ha suscitato grande tristezza tra i colleghi e i pazienti, che lo ricordano come un professionista impegnato e una persona di grande umanità.

Le indagini proseguono per fare chiarezza sulle circostanze del decesso. La comunità medica e i cittadini di Saronno sono in attesa di ulteriori aggiornamenti, sperando che le autorità possano fornire risposte sulle cause della morte del dottor Giuliani. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il settore sanitario locale, dove la sua esperienza e il suo impegno erano molto apprezzati.



