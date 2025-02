Grande Fratello: Alfonso D’Apice eliminato, critiche e video virali lo travolgono fuori dalla Casa

Alfonso D’Apice, uno dei concorrenti più discussi dell’edizione in corso del Grande Fratello, è stato eliminato nell’ultima puntata del reality. La decisione ha lasciato di stucco i suoi compagni di avventura, in particolare Chiara Cainelli, che non ha trattenuto le lacrime nel salutarlo. “Per una donna è entrato e per una donna è uscito”, ha commentato l’opinionista Beatrice Luzzi, sottolineando come Alfonso abbia mostrato una parte di sé che aveva cercato di nascondere.





Secondo Cesara Buonamici, Alfonso avrebbe pagato il prezzo delle tensioni accumulate negli ultimi giorni, in particolare quelle con Stefania Orlando, con cui ha avuto più di un acceso confronto. La Orlando, infatti, era stata tra le prime a suggerire che Alfonso stesse iniziando a mostrare il suo vero carattere, definito da alcuni come arrogante e presuntuoso.

Un percorso tra amori e tensioni: Alfonso e la sua esperienza nella Casa

Alfonso D’Apice era entrato nella Casa del Grande Fratello dopo aver partecipato a Temptation Island insieme alla sua ex fidanzata, Federica Petagna, che successivamente si era unita a lui anche in questo reality. Dopo la fine della loro relazione, Alfonso aveva iniziato una nuova storia con Chiara Cainelli, ancora presente nel programma.

Nonostante il sostegno di Chiara e di alcuni fan, Alfonso è stato eliminato dal pubblico, che ha preferito salvare Stefania Orlando, con cui il concorrente napoletano aveva avuto un duro scontro.

Il video virale che ha scatenato il web

Dopo l’eliminazione, un video virale ha fatto il giro dei social, mettendo Alfonso al centro di una pioggia di critiche. Nel filmato, si vedono alcune dichiarazioni fatte dal concorrente nei confronti di Stefania Orlando:

“ Ti mangio ”

” “ Tu sei Stefania Orlando, io sono Alfonso D’Apice ”

” “ Porta rossa, tir e vai ”

” “Vediamo dove arrivo io e dove arrivi tu”

Queste frasi, pronunciate con tono provocatorio, sono state riprese e montate in un breve video che ha suscitato reazioni contrastanti. Molti utenti hanno commentato con sarcasmo e critiche: “Non riesco a smettere di guardare, poverino, si è trattenuto il più possibile, ma poi è uscito il vero Alfonso”, scrive un utente.

Le reazioni del pubblico: critiche e ironia

Il web non ha risparmiato commenti duri nei confronti di Alfonso. Alcuni lo hanno definito “presuntuoso” e “arrogante”, altri hanno parlato di karma, sottolineando come il suo atteggiamento lo abbia portato all’eliminazione. Tra i commenti più taglienti si legge:

“Chi ti conosce a fondo, Alfonso? Potevi essere un uomo, ma hai deciso di fare il verme”.

“Un poveretto che sta con una poveretta. Non so chi sia peggio”.

“Il karma arriva sempre”.

C’è anche chi ha apprezzato il montaggio del video, definendolo un “capolavoro” per come ha messo in evidenza le contraddizioni del concorrente.

La riflessione post-eliminazione di Alfonso

Intervistato dopo l’uscita dalla Casa, Alfonso ha fatto un breve bilancio della sua esperienza, ringraziando il pubblico per il sostegno ricevuto e ammettendo di aver vissuto momenti intensi. Tuttavia, il web sembra non dimenticare facilmente le sue dichiarazioni e i suoi comportamenti.

La sua eliminazione ha segnato una svolta nel percorso del reality, ma ha anche acceso un dibattito sui social, dove i fan del programma si sono divisi tra chi lo difende e chi lo critica senza mezzi termini.

Un addio che lascia il segno

L’uscita di Alfonso D’Apice dal Grande Fratello è stata accompagnata da polemiche e ironia, ma ha anche messo in luce quanto il pubblico sia attento ai dettagli e alle dinamiche interne alla Casa. Mentre Chiara Cainelli continua il suo percorso nel reality, Alfonso dovrà fare i conti con un’immagine pubblica messa a dura prova da critiche e video virali.